Die Wartezeit auf den 24. Dezember müssen Adventskalender nicht zwangsläufig mit Schokolade versüßen. Beauty-Kalender sind mittlerweile mindestens genauso beliebt. Auch nicht was für jede*n, klar. Deswegen haben wir uns umgeschaut und 10 wirklich außergewöhnliche Adventskalender gefunden. Darunter einer, der für euch an gemeinnützige Projekte spendet.

Der vegane Adventskalender von Foodist

Foodist ist dafür bekannt Trendfood von ausgesuchten Manufakturen zu vertreiben und genau das steckt auch in diesen 24 Boxen – und zwar vegan! Selbst für Milch- und Tierprodukt-Esser*innen eine gesunde und planet-freundliche Alternative, schließlich ist die Weihnachtszeit geprägt von süßen und herzhaften Sünden.

Veganer Adventskalender von Foodist, ca. 50 €, erhältlich über foodist.de

Für eine Adventszeit ohne Konsum und mit mehr spirituelles Detoxing

Dieses 24-Tage-Programm hat weder Kalorien, noch regt es zum Konsum an. Mal ganz was anderes, oder? Stattdessen gibt das Buch Tipps für Verzicht (der sich wie keiner anfühlt) und Minimalismus. Spirituelles Detoxing eben.

Adventskalender Zero von Camino, 24 mal weniger ist mehr, ca. 13 €, erhältlich über amazon.de

Jede*r wünscht sich was, oder?

Damit die Überraschung bewahrt wird, werden eigenhändig befüllte Kalender meist an die Liebsten verschenkt. Aber was, wenn man sich selbst 24 kleine Freuden machen möchte? Dafür haben Diana und Doreen, aka die Gründerinnen von „Lotta wünscht sich was“ eine clevere Lösung. Über das Anfrageformular auf ihrer Website, wird ein persönlicher Adventskalender generiert, jedoch ohne Wissen über den genauen Inhalt. Aber Kategorien wie Aufstriche, Alkohol, Süßigkeiten, Knabbereien und Gewürze lassen schönes erahnen. Natürlich dürfen auch Kalender gestaltet und dann verschenkt werden – ist klar.

Lotta wünscht sich was, individueller Adventskalender, Preise variieren je nach Produktauswahl, erhältlich über lottawuenschtsichwas.de

Liebe dich selbst – über die Adventszeit hinaus

Zusammen mit der deutschen Designerin Marina Hoermanseder ist unter anderem dieser Self-Love Adventskalender entstanden. Die Mischung aus der von ihr kreierten Lifestyle-Accessoires, Sextoys und Beauty-Highlights ist buchstäblich ein großes Geschenk an sich selbst, das noch lange nach dem heiligen Abend für Selbstliebe sorgt.

Amorelie Adventskalender Self-Love, ca. 119 Euro, erhältlich über amorelie.de

Challenge: Stop the Water while using me

Ihr wollt nicht bloß Türchen öffnen, sondern die Adventszeit zur Selbstoptimierung nutzen? Dann könnte dieser Kalender der natürlichen Marke „Stop the water while using me!“ euch ganz schön aus der Comfortzone locken. Hier warten (neben zwölf Produkten der natürlichen Beauty-Brand) zwölf Kärtchen mit unterschiedlichen Challenges darauf, aus- und angepackt zu werden. Eure Erfolge könnt ihr dann unter dem Hashtag #24DaysOfChange teilen und eure Community ebenfalls zu neuen Denkanstößen animieren. Und ganz nebenbei werden zudem Teile des Erlöses jedes verkauften Kalenders an die markeneigene Wasserinitiative gespendet.

Stop the water while using me Advent Calendar, ca. 90 €, erhältlich über stopthewaterwhileusingme.de

Wally Whiz veganer & chicer Weingummi

Dieser Adventskalender ist gleichzeitig Augen- und Gaumenschmaus. Zudem sind die Gummis ganz bewusst frei von Laktose, Gluten, Alkohol und tierischen Produkten. Da freuen sich doch alle Naschkatzen!

Wally and Whiz Adventskalender mit Gourmet-Weingummis, ca. 40 €, erhältlich über gourmondo.de

24 gute Taten: Spenden im Advent

Vom Kauf dieses Kalenders profitieren ohne Frage die meisten Menschen, denn bisher wurden mit dem 24-gute-Taten-Adventskalendern bereits 192 handverlesene Projekte unterstützt, eine ganze Menge Regenwald geschützt und Geflüchtete weitergebildet.Wetten, dass das Öffnen dieser Wohltat-Türchen zur Unterstützung Organisationen oder lokaler Einrichtungen über den Dezember hinaus inspiriert?

24 gute Taten Adventskalender, zu einer Spende ab 24 € über 24-gute-taten.de erhältlich

Probiert euch durch das Sortiment und kommt gut gepflegt durch den Advent

Was gibt es für eine bessere Möglichkeit, um sich durch das von Kultprodukten nur so wimmelnde Sortiment der Biomarke Weleda zu probieren (wir sagen nur Skin Food!), als die Adventszeit? Wir haben uns mal durch die 24 Türchen geklickt und möchten nicht zu viel verraten, nur so viel: Es lohnt sich!

Weleda Adventskalender, ca. 40 €, erhältlich über aponeo.de

Hej Naturals: Eine Box gesunde Snacks

Gesund durch den Advent kommt ihr mit den vitamin- und nährstoffreichen und zu 100% aus natürlichen Biozutaten bestehenden Müslis und Riegeln von Hej. Okay, Riegel und Müsli reichen vielleicht nicht ganz aus, um ohne Hustenanfälle den Dezember zu überstehen, aber die zuckerreduzierten Produkte sind schon mal ein Anfang und schmecken tun sie auch noch.

Adventskalender von Hej, ca. 45 €, erhältlich über hej-natural.de

Was für Kunstfreude: 24 mal Motivation von Junique

Wer von Naschen in der Adventszeit genug hat und statt von 24 Beautyprodukten lieber von kleine Kunstwerken zum Weihnachtstag herunterzählen lassen möchte, wird bei Juniqe fündig. Der Store, der junge Talente fördert bietet auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe an Kalendern an. Botanische Poster, Tierwelten und dieser mit Sprüchen und Mantras sind über den eigenen Onlineshop erhältlich.

Motivationssprüche Adventskalender – 24 Poster, von Juniqe, ca. 69 €, erhältlich über juniqe.de