Back to the Future – Run DMC meets Burton

In New York wurde die Collaboration zwischen Burton und Run DMC gelauncht. Ab heute ist sie in den Burton-Stores erhältlich. Blonde feierte mit den Söhnen von Jake Burton und Jam Master Jay die Vereinigung von Hip-Hop und Snowboard.

Zugegeben – ich bin ein Burton Kid. Mit einem Burton Board habe ich mit dem Snowboarden begonnen, bevor ich meinen Schulabschluss gemacht habe. Ich bin ein Produkt der 80er– Ich habe „It’s Like That“ rauf und runter gehört – ohne RUN DMC, ohne Jake Burton wäre vieles nicht möglich gewesen: Kein „Walk This Way“, kein Burton Cruzer, keine der vielen wahnsinnigen Partys und Begegnungen mit Menschen, die uns geprägt haben über all die Jahre.

Beide Marken haben heute Legenden-Status mit einer Vergangenheit, die eine ganze Generation inspiriert hat und Leidenschaft und Feuer in den 80ern und 90ern entfachte. Burton und Run DMC – das war der Aufruf etwas Neues zu wagen und entstehen zu lassen, am Ende auch dieses Magazin.

Als die Mail kam, dass die Söhne der Burton’s mit den Söhnen von Jason Mizell aka „Jam Master Jay“ ihre Kollaboration in New York präsentieren und eine Capsule Kollektion vorstellen, war New York nicht weiter weg als Lübeck von Hamburg. Keine zehn Stunden später stand ich vor dem Burton Flagshipstore in New York. Das war für mich zwar nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass George Carpenter die Tür öffnete und Jason Mizell mich begrüßte – Welcome back to 1986!

Burton und Run DMC haben in den 80ern und 90ern eine ganze Generation geprägt und nun ist es Zeit, dass uns Ihre Kinder zeigen, was sie der jetzigen Generation zu bieten haben. Wir haben mit mit den Söhnen von Burton Gründer Jake Burton, Run DMC und DJ Jam Master Jay gesprochen und nachgefragt, wie sie das mit dieser Zusammenarbeit das Erbe ihrer Väter ehren.

Hey George, Glückwunsch zur Burton Run DMC Collaboration! Wie habt ihr euch kennengelernt?

George: TJ and Jesse sind schon lange begeisterte Snowboarder und ein gemeinsamer Freund hat uns vor Jahren auf den X-Games vorgestellt – es hat gepasst. Wir teilen die Leidenschaft fürs Boarden und haben dann TJ und Jesse zu den US Open eingeladen. Seitdem sind wir Freunde und haben uns häufig getroffen. Vor zwei Jahren kam dann die Idee eine gemeinsame Collab zu starten und eine Produktlinie aus Boards und Bekleidung zu entwerfen. Nach zwei Jahren Entwicklung und Testen ist die Kollektion ab heute weltweit erhältlich.

TJ und Jesse, seit wann fahrt ihr Snowboard?

Jesse: Oh das ist schon eine ganze Zeit her. Ich denke, es war 1998 oder ’99. Run DMC hatte damals eine Show, ironischer Weise am Liberty Mountain in Pennsylvania. Da standen wir das erste Mal auf dem Board und waren sofort begeistert. Seitdem sind wir jedes Jahr zum Boarden gefahren, von New York aus nach Vermont und als wir in Virginia lebten sind wir nach Winter Green gefahren. Wir liebten das Snowboarden. Nachdem wir auf den X-Games die Burton Familie kennengelernten, wurde es noch besser: Wir fuhren nach Vail und Aspen und wurden richtig gut auf dem Board.

Was ist der Kern der Burton RUN DMC Kollektion?

George: Wir wollten die Einflüsse von Hip-Hop und Snowboarden verbinden – das war unser Hauptziel. Snowboarden war immer beeinflusst von Musik. Hip-Hop hat eine große Rolle gespielt, die Kulturen sind beide Jahrzehnte alt und es war Zeit das zusammenzubringen. Wir haben eine Kollektion entwickelt, die aus Fashion Pieces und einer Linie aus hochwertigen technischen Snowboardteilen besteht, die stylisch und sehr funktional sind. Dazu eine kleine Serie limitierter Snowboards die es Online in einer Auktion zu ersteigern gibt.

Jesse: Die Snowboard-Kollektion ist eine Homage an unsere Hip-Hop Kultur und unsern Style. Sie ist schwarz, weiß, rot und in kleinen Elementen mit Orange verziert. Das war eine der Lieblingsfarben unseres Vater, also haben wir in jedem Teil orangene Elemente integriert, manchmal nur als Innentasche. Aber der Style mit schwarz, rot und weiß ist 100% Run DMC Style, kombiniert mit dem technischem und funktionalen Know-How von Burton.

Wie definiert ihr heute die moderne Hip-Hop Kultur?

TJ: Being loose – Lebe nicht nach Regeln anderer Leute. Finde deinen eigenen Weg. Das ist es, was uns Hip-Hop lehrt!

Ein Teil der Erlöse aus den Auktionen der limitierten Boards geht an die Run DMC Stiftung und an die Chill Foundation von Burton – Was ist der Zweck dieser Stiftungen?

George: Auch die Stiftungen sind sich vom Zweck sehr ähnlich. Die Chill Foundation unterstützt Jugendliche zwischen 11 und 19 Jahren und gibt ihnen die Chance, Boardsport kennenzulernen und die Möglichkeit, Positives zu erleben, um mutig zu sein ihren eigenen Weg zu gehen…

Jesse: Und die RUN DMC Stiftung ermöglicht es seine Kreativität in der Musik auszuprobieren und unterstützt viele Public School Projekte.

George: Die Boards sind hochwertige Snowboards, echte Highlights. Wir sind froh, dass die Erlöse die Arbeit der Stiftungen unterstützt.

Der Burton Store war an diesem Abend zum Showroom umgebaut, die Eingangsfläche geprägt mit der Kollektion der Burton Run DMC Kollektion und den limitierten Boards der Collab. Auf zwei Ebenen zelebrierten beste New Yorker DJs den Hip Hop Sound. Eine kreative Mischung aus Snowboardern, Musikern und New Yorker Szene Gästen feierten den Launch der Burton Run DMC Kollektion – Welcome Home.

Die Kollektion wird in zwei Chargen veröffentlicht – am 15. und 22. Februar ist der Tag, an dem ihr euch über die Burton Homepage oder in den Flagshipstores die begehrten Teile sichern könnt.

Die Kollektion findet Ihr hier.

Was euch auch interessieren könnte:

Online-Shopping-Upgrade – Amazon Fashion launcht „Virtual Try-On” für Schuhe

Space To Create: Hier sprechen drei Kunst-Vertreter*innen über ihre Arbeit und die Facetten von Sustainable Art

So sieht stilistische Zweisamkeit aus: Zwischen Spiegelbildern und Partner*innenlooks