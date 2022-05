Mit den Füßen im Sand, Salz auf der Haut und kühlendem Leinen-Shirt um die Schultern sitzen wir an Barcelonas Stränden und genießen die Sonnenstrahlen.

Die Naturfaser Leinen ist nicht nur wegen ihres vielfältigen Looks ein gern gesehener Gast auf jeder Beach-Party. Das Material überzeugt uns auch durch seine Eigenschaften: Zum einen schützen Leinen bei einem langen Spaziergang vor Sonnenbrand, ist aber gleichzeitig luftdurchlässig, weshalb wir nicht so schnell ins schwitzen geraten. Zum Anderen haben Leinenstoffe dennoch eine kühlende Wirkung. Kein Wunder also, dass sich Leinen seit Jahrtausenden in Kleidungsstücken für alle Altersgruppen und Styles wiederfindet.

Auch Uniqlo ist von den Benefits des Stoffes überzeugt und widmet den Leinen daher eine ganze Kollektion. Wir haben die Styles in unseren Koffer gepackt und am Strand von Barcelona für euch in Szene gesetzt. Seht auf diesen Bildern Leinen-Looks dort, wo sich Sonnenlicht im Wasser spiegelt

Blusen (übereinander getragen) & Panty von Uniqlo Kleid (rechts) von Uniqlo

Blusen von Uniqlo

Blusen (übereinander getragen) von Uniqlo

Tuch (als Top getragen), Hose & Kleid von Uniqlo

Tuch (als Top getragen) & Hose von Uniqlo

Fotos: Berta Pfirsich

Konzept & Styling: Nina Petters

Produktion: Jenny Weser

Haare & Make-up: Ana Sanchez-Peña using Kevin Murphy & Rowse Beauty

Model: Kensie @ Trend Models Barcelona

Foto-Assistenz: Daniel Molina González

Styling-Assistenz: Helen Veith

Bezahlte Partnerschaft mit Uniqlo

Noch mehr Sommergefühle gibt es hier

Wer im Sommer in der Stadt bleibt, lernt in diesen Looks den Hinterhof lieben

Lässigkeit unter Freunden: Der Sommer war eine Hommage ans Styling ohne Anlass

Mein Vanlife ist dein Vanlife