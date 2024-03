In einem Traum(haus) in Pink zeigt dieses Editorial, warum Barbie auch dieses Jahr unsere Fashion Inspo bleiben wird.



Pink is over? Barbies Jahr war 2023? Jetzt gilt wieder nur „On Wednesdays we wear pink”? Die Strecke von Fotografin Frederike Wetzels zeigt, dass Barbiecore nicht nur ein kurzer Hype war, sondern auch dieses Jahr wunderbar funktioniert. Für die Full-On Experience schlüpft Model Peaches dafür in die Rolle der beliebten Puppe und nimmt uns in vielseitigen Y2K-Fits mit in ihr Barbie Dreamhouse. All pink everything, versteht sich!

Hose & Shirt von Bondy

Top von Fashion Nova, Rock von Miss Lola, Schuhe von Mixx Shuz





Kleid von Jade Helene, Corsage von Edikted, Jeans von Edikted





Top & Hose von Bondy Kette von Bijou Brigitte

Kleid von Edikted





Top von Fashion Nova, Rock von Miss Lola, Schuhe von Mixx Shuz





Styling: Lindokuhle Makheta

Inspirationen für euer eigenes Traumhaus:

Was ihr über die Interior-Trends 2024 wissen müsst

Designklassiker: Zehn Dupes und DIYs für eure Wohnung

Maximalismus für Anfänger*innen – Wie ihr den Interior-Trend nachstylen könnt