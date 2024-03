Seitdem es in der Modewelt nicht mehr nur die klassischen zwei Kollektionen im Jahr gibt, werden auch die Kampagnen zu den vereinzelten und vielfältigen Drops immer mehr. Wir haben daher unsere aktuell fünf liebsten herausgesucht, damit ihr den Überblick behaltet.

Ruhe auf dem Platz, bitte!

Während wir in unseren letzten Blonde Favorite Five noch einen Film empfohlen haben, der sich um Tennis dreht, gibt es ab sofort die passenden Schuhe für den Kinobesuch. Denn New Balance bringt mit dem T500 einen echten Court-Klassiker zurück. Erstmals 1982 releast, wurde der Sneaker bereits damals abseits des Platzes getragen und machte so die zurückgenommene Tennis-Ästhetik zum Trend. Daran knüpft auch die Kampagne der Neuauflage mit Chris Cadaver in der Hauptrolle an und widmet sich mit dem Claim „Quiet Please” dem Thema Quiet Luxury. Denn manchmal braucht man einfach etwas Ruhe. Im Leben wie in der Mode.

Punk und Grunge 2.0

Wie heißt das Sprichwort? Never change a winning team? Was sich nach Plattitüde anhört, ist für die Collab von Dr. Martens und Rick Owens allerdings mehr als passend. Denn einen Monat nach dem ersten Drop, kommen die beiden Marken erneut zusammen und bringen neue Versionen des 1460 Jumbo Lace und 1918 Boot in die Modewelt. Kampagnengesicht ist auch dieses Mal Produzentin, Performerin und DJ Sissy Misfit, die perfekt zu der Fusion aus Grunge, Punk und unerwarteter Eleganz passt.

Kleine Leinwand, große Regisseure

„You’re going to make it big” bekommt in der Kampagne der Zalando x Aspesi Kollektion eine doppelte Bedeutung. Denn nicht nur die italienischen Jungschauspieler*innen Coco Rebecca Edogamhe und Mattia Carrano tragen diesen Wunsch in sich, sondern auch Props wie eine Filmkamera oder Megafon sind im wahrsten Sinne des Wortes „big”. Die Capsule ist dem italienischen Kino gewidmet und trägt den Namen „Cinema Club”. Teil dieses Clubs zu werden, ist Dank der 16 Unisex-Pieces auch kein Problem. Durch Prints und Stickereien von bekannten Szenen aus Meisterwerken italienischer Regisseure bringt die Collaboration das „Goldene Zeitalter” in die Gegenwart. Für alle Filmnerds und diese, die es noch werden wollen.

Kunstwerke zum anziehen

Philipp Deines

Philipp Deines

Philipp Deines

Elisa Klinkenberg

Elisa Klinkenberg

Elisa Klinkenberg

Die Spring-/Summerkollektion von Mustang steht dieses Jahr im Zeichen des Art District. Da diese auch mit einigen Kooperationen verbunden ist, haben wir uns gleich in zwei verschiedene Kampagnen verliebt. Denn die Brand arbeitet mit den Künstler*innen Philipp Deines und Elisa Klinkenberg für jeweils eine Capsule Collection zusammen. Während uns Philipp Deines grafischer Comic- und Freepainting-Stil in den 16 Unisex-Pieces begeistert, nimmt uns Elisa Klinkenberg mit ihren 15 Styles mit in ihre Vergangenheit als Profi-Tennisspielerin. Was die beiden Kollektionen abgesehen vom künstlerischen Ansatz miteinander verbindet? Mustang Kampagnengesicht Riccardo Simonetti, der sowohl mit seinem Signature Hairstyle, als mit einem lockigen Mullet wunderbar aussieht.

Wir suchen etwas Langfristiges

Für viele ist die Suche nach sogenannten zeitlosen Klassikern fast schon eine Lebensaufgabe. Pieces zu finden, die losgelöst von Trends existieren und gut kombinierbar sind, ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn man nicht nur das einfache weiße T-Shirt möchte, sondern Stücke mit einem kleinen Twist oder etwas ungewöhnlicherem Schnitt. H&M Studio hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, genau diesen Menschen eine Kollektion zu widmen. Mit Fokus auf Kleidung, die nicht an nischige und schnelle Core-Ästhetiken angelehnt ist, versprechen die entspannt geschnittenen Anzüge, fließenden Kleider und üppigen Accessoires lange ein Teil unserer Kleiderschränke zu bleiben.

Was uns sonst gerade durch den Kopf geht:

Kynd Hair: Pflanzliches Kunsthaar für mehr Kindness für Kopf und Umwelt

Die BLONDE Favorite Five nehmen euch mit ins Kino, Restaurant und auf Dating Apps

Über Queer-Sein, Verletzlichkeit und ihr neues Album „Matriarchy”: Musikerin Girli im Interview