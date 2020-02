Wer die letzte Dekade mit gutem Gefühl hinter sich lassen will, zieht Freiheit auch in Sachen Beauty vor. Cleaner Cut. Mit der veganen Clean-ID-Range und dem Frühjahrsupdate von Catrice halten wir das Gesicht einer soften Zukunft entgegen – und fangen mit diesen Looks für den Frühling an.

Der erste Monat einer neuen Dekade ist rum und damit die Ziele für ein neues Jahrzehnt endgültig manifestiert. Und haben wir uns im vergangenen Jahrzehnt nicht vor allem eins gewünscht: Freiheit? Freiheit ist ein großes Wort, eins für multiple Interpretationen. Frei sein wollen wir, von schweren Gedanken, von Negativität, von Altlast. Wer persönlich schon dabei ist – cheers to you. Freiheit spielt aber auch im eigenen Lifestyle eine Rolle und bedeutet dabei viel mehr „frei von”. Frei von Schaden an unserer Umwelt. Oder uns selbst: Die Clean-ID-Range von Catrice Cosmetics begleitet zum Beispiel die Schritte in eine leichtere Zukunft mit passend umkompliziertem Beauty-Look. Die natürlichen Make-Up- und Pflege-Produkte sind frei von Parabenen, von Silikonen, Mikroplastik, Mineralöl, reinem Palmöl, exotischen und tierischen Inhaltsstoffen – und dabei vegan. Dementsprechend werden auch keine Versuche an Tieren vorgenommen. Und: Für die Verpackungen wurde so wenig Plastik wie möglich verwendet. Dazu passen die weiteren Frühlings- und Sommerneuheiten für den Touch-Up. Der Kohl Kajal, die Pro Next-Gen Nudes Slim Eyeshadow Palette oder der Full Satin Lipstick sorgen für ebenso viel Ausdrucksfreiheit wie die vegane Clean-ID-Range und schaffen dennoch einen entspannten Look. Wenn wir also frei von allem sind, was tun? Rausgehen und leicht anfangen. So wie in diesem Start in einen cleanen Frühling.

Teint: Basislook plus (links) „Full Satin Lipstick”, alles von Catrice





Fotos: Niklas Zeiner

Styling: Nina Petters

Haare & Make-Up: Carolin Jarchow

Produktion: Jenny Weser

Model: Mercedes Hurzeler @ Mirrrs Models

Styling-Assistenz: Maggi Geisler

Foto-Assistenz: Nikolai Frerichs

Bezahlte Partnerschaft mit Catrice Cosmetics.