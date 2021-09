Balance ist nicht alles: Diese 7 Haarstyles brauchen kein Makeover, sondern passen sich mehr der eigenen Stimmung an denn je. Aber immer schön (a-) symmetrisch bleiben!

Wenn eine Person nicht weiß, wie sie sich fühlt, schaut sie auf ihren Stimmungsring. So bekanntlich geschehen in den 2000ern oder in den Lyrics von Lordes aktuellem Song „Mood Ring”. So viel also schon mal zur inneren Abstimmung mit den Feels – mehr in die Tiefe geht da übrigens unsere aktuelle digitale Coverstory mit Little Simz. Zurück an der Oberfläche sind es ja aber bekanntlich noch immer Klischees rund um neue Frisuren, ein Makeover, das veränderte Gefühle signalisieren sollen. Zeit, diesen Glaubenssatz endgültig aufzulösen. Auf den folgenden Bildern ist dieselbe Frisur im Einsatz für ganz verschiedene Ausstrahlungen. Gut, ein verbindendes Element gibt es doch – für wenigstens ein bisschen Mood-Koordination. Ob classic Mittelscheitel, geflochtene Spikes, toupierte Locken oder die dramatische Seitenlage: Diese Frisuren und Stimmungen eint ihr Fokus auf (A-) Symmetrie.



alle Bilder: Tinted Moisturizer in „Nr. 1W1, Porcelain“ von Laura Mercier, Radiant Creamy Concealer in „Custard” von Nars, Hollywood Contour Wand „Light To Medium” von Charlotte Tilbury, Beauty-Stick Lip & Cheek in „Rally” von Milk Make-Up, Blush „Glow Play” von MAC; Haarpaste von Brisk

Haarmaske „Tangerine Curl Balm” von Less Is More, Haarspray „Bedroom.Hair” von Kevin Murphy, Fixierspray „EiMi Super Set” von Wella, Tools von ghd und Glätteisen von Kipozi

Frisierpaste von Brisk

Fixierspray „EiMi Super Set” von Wella, Tools von ghd, Glätteisen von Kipozi

Haarpaste von Brisk, Tools von ghd, Glätteisen von Kipozi

Haarmaske „Tangerine Curl Balm” von Less Is More, Haarspray „Bedroom.Hair” von Kevin Murphy, Fixierspray „EiMi Super Set” von Wella, Tools von ghd und Glätteisen von Kipozi



Gel „Professional Styling Gel Argan Oil” von Eco Styler, Haarklammern von Efalock

Haarmaske „Tangerine Curl Balm” von Less Is More, Haarspray „Bedroom.Hair” von Kevin Murphy, Fixierspray „EiMi Super Set” von Wella, Tools von ghd und Glätteisen von Kipozi

Fotos: Nina Petrova

Haare & Make-Up: Daniela Pulina

Model: Khai Le

