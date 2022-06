Clear Coast: Klare (Beauty-) Looks für mehr Intimität

Sonnengebadete Haut trifft mit diesen Bildern auf eine Prise Salz(wasser). Mehr findet ihr in unserer aktuellen Ausgabe #049.

Wenn es uns in unserer aktuellen Ausgabe No. 49 an einen Ort verschlagen, dann wohl an den Strand – und zwar zu jeder Tageszeit. Hierbei geht’s aber weniger um Beach-Saison-Hype, sondern mehr um Entspannung und – wie im gesamten Heft – um neue Nähe, Enge und das Festhalten. All das spiegelt sich auch in den Beauty-Looks und Styles wieder, die das Team rund um Fotografin Sevda und die Models Saron und Yasmin auf diesen Bildern eingefangen hat. Schaut euch hier die gesamten Shots aus Barcelona an – mit klarer Sicht, versteht sich!

Links: Augenbrauen-Gel „Brow Fixx Gel” von XX Revolution, Lippenpflege „Shea Butter Balmm” von Dr. Pawpaw, beide über zalando.de; Rechts: Top von Arket, Slip von Skiny, Parfum „Madie” von By Rosie Jane über zalando.de

Links: Top von Arket, Panty von Skiny, Haarpflege „Haartonikum” von Dr. Hauschka über zalando.de; Rechts: Badeanzug (grün) von Arket, Badeanzug (Blumen) von Samsøe Samsøe, Körperlotion „Bio Body Lotion Lavendel-Kokosnuss” von Dr. Bronner's über zalando.de

Zweites Bild: Kleid von Sézane, Haarpflege „Like A Virgin Miracle Hair Elixir” von Coco & Eve über zalando.de

Links: Badeanzug von Arket, Peeling „Ginger Body Scrub” von Origins über zalando.de, Rechts: Badeanzug von Scotch & Soda, Fusskettchen: Model's own, Körperspray „Chakra 5 Balancing Body Mist” von Aveda über zalando.de

Bustier & Slip von Skiny, Sonnenschutz „Eco Sun Spray Invisible” von Seventyone Percent über zalando.de

Handcreme „Persian Rose & Argan Extract” von Grown Alchemist, Nagelpflege „Cuticle Care Balm” von Badger, beide über zalando.de

Erstes Bild (kniend): Top von Arket, Slip von Skiny, Haarkur „Sun Care After-Sun Hair Masque” von Aveda über zalando.de; zweites Bild: Top von Asos, Feuchtigkeitscreme „Boob Tube Bust Creme" von Mio über zalando.de

Fotos: Sevda Albers

Konzept & Styling: Nina Petters

Haare & Make-up: Edd Lopez @ Kasteel Artist Management

Models: Yasmin & Saron @ Isla Management

Styling-Assistenz: Helen Veith

Bezahlte Partnerschaft mit Zalando Beauty.