Doutzen Kroes “Stories”: Lingerie muss sich gut anfühlen

Unsere Unterwäsche muss perfekt sitzen. Die neue Lingerie-Kollektion “Stories” von Supermodel Doutzen Kroes für Hunkemöller verspricht beides zu sein: cozy und sexy.

Wir wissen ja, dass Sexiness nicht unbedingt durch Kleidung verkörpert werden muss. Sexappeal kann durch viel mehr ausgestrahlt werden: Selbstbewusstsein, Selbstliebe und diese gewisse Attitude, die förmlich schreit: „Ich weiß ganz genau, was ich will!”. Viele Girls verzichten deshalb bei der Wahl ihrer Unterwäsche mittlerweile komplett auf BHs, manche sogar auf ihr Höschen. Für andere kann aber eben auch sexy Lingerie dazu beitragen, Selbstbewusstsein nach außen zu tragen – sowohl im Alltag als auch im Bett. Kurz: Sexappeal finden wir heute in allen Facetten – und wenn wir schon Lingerie tragen, muss sie cozy sein.

Diesen Spagat hat Doutzen’s Stories Kollektion für Hunkemöller geschafft. Die Designs stehen für eine Kombination aus selbstbewusstem Look und Komfort – ganz wie das Model es auch privat am liebsten trägt. Dazu gehören auch Details aus Spitze, Samt und Kunstleder – eigenwillig, verspielt und erotisch. Da aber ja bekanntlich jede Frau eigene Vorlieben hat, ist auf Individualität besonders bei der Farbwahl Rücksicht genommen worden. Für Vertreter der „All Black Everything“-Devise gibt’s klassisch schwarze Modelle, ein bisschen more playful wird’s mit einer Mischung aus Rosa und Schwarz, wer es knallig mag, kann bei der blauen Variante zuschlagen. Und egal, ob small oder big Cup: Die Push-Up- und klassischen BHs gibt’s in all Sizes (Körbchen A-F). Für den Allover-Doutzen-“Stories”-Look stehen Bodys und Kimonos zur Auswahl. Da steht der sexy Time mit eurer oder eurem Liebsten ja wohl nichts mehr im Wege, oder? Und wie ihr dabei „sexy” auslegt, sei ganz euch selbst überlassen. 😉

In Kooperation mit Hunkemöller.