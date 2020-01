Genderless Beauty: Base Make-Up für alle Geschlechter

Weil Diskrimierung gar nicht geht: Wir rufen zur „Genderless Beauty“ Revolution auf. Im ersten Teil unserer neuen Kosmetik-Reihe stellen wir euch Brands vor, die Base Make-Up für alle Geschlechter anbieten.

In unserem Aufruf zur „Genderless Beauty“ Revolution haben wir ein weiteres Mal klargestellt, dass Make-Up für alle da ist. Marken, die diese Ansicht unterstützen, möchten wir wiederum unterstützen. Unsere „Genderless Beauty“-Reihe beginnen wir hier mit einer Produktkategorie, die auch den Start für unsere Schminkroutine bildet: dem Base Make-Up. Dazu gehören Foundation und Concealer – Puder macht diese haltbar. Wir stellen euch Produkte vor, die für alle Gesichter gedacht sind – das heißt, falls ihr Aknenarben, Augenringe und Co abdecken möchtet. Vorhang auf für die modernen Helden unserer Make-Up Bag:

Jecca Blac

In Deutschland noch relativ unbekannt, aber umso vielversprechender ist die Make-Up Brand „Jecca Blac“. Gründerin Jessica macht von Anfang an klar: Sie denkt bei ihren Produkten an alle Gesichter. Als Base Make-Up hat vor allem ihre Correct & Conceal Palette absolutes Essential-Potenzial. Die Auswahl aus sechs Farben fällt natürlich bei der Online-Bestellung nicht leicht. Wenn ihr ihn also perfekt auf euren individuellen Hautton abstimmen wollt, gibt es die Möglichkeit, kostenlose Samples zu bestellen. Alle Produkte sind außerdem vegan, PETA-zertifiziert und enthalten fast ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe.

Depixym

„For Him. For Her. For Them.“ heißt es in der Instagram-Bio der Marke Depixym. Sie sammelt nicht nur Pluspunkte für die Genderless Message, sondern ist auch vegan und arbeitet ohne Tierversuche. Die Marke sieht Make-Up als Kunst, was auch die Verpackung der Produkte zeigt: Sie nennen sich Cosmetic Emulsions und erinnern mit ihrer Verpackung an die Alu-Tuben von Maldings. Die Emulsions selbst gibt es in bunten Farben, um die eigene Leinwand – das Gesicht – bunt zu bemalen. Weil’s hierbei aber um die Base geht und na klar, es gibt auch neutrale Versionen in der Farbpalette.

Milk Make-Up

Die Hype-Marke Milk Make-Up gibt’s seit einiger Zeit endlich auch in Deutschland. Sephora bietet die Genderless Beauty Produkte am Counter an, deswegen: Testet das Base Make-Up am Besten vor Ort: Dort bestimmen Profis euren Hautton. Wir empfehlen für alle, die flüssige Konsistenzen bevorzugen, die Blur Liquid Matte Foundation. Für alle anderen passt der Flex Foundation Stick perfekt. Bei Augenringen und weiteren kleinen Imperfections hilft der Flex Concealer. Und für lange Haltbarkeit des Kunstwerks auf eurer Haut und leichte Abmattierung sorgt das Blur + Set Matte Loose Setting Powder.

Fenty Beauty

Rihanna ist die Queen des perfekten Base Make-Ups: Habt ihr trockene Haut, spendet die Pro Filt’r Hydrating Longwear Foundation über den Tag genügend Feuchtigkeit. Aber auch an Menschen mit öliger Haut hat Riri gedacht: Die Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation mattiert die Haut, ohne dabei auszutrocknen. Mit dem Pro Filt’r Instant Retouch Concealer kaschiert ihr dunkle Stellen. Und die magnetischen Stix zum Abdecken gehören ja ohnehin schon zum Klassiker in eurem Beauty-Schrank, nicht wahr?

Illamasqua

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Illamasqua (@illamasqua) am Jul 11, 2018 um 1:01 PDT

Die Skin Base Foundation von Illamasqua ist die perfekte Grundierung für alle weiteren Make-Up Experimente. Ihr könnt ein Sample bestellen, um sicherzustellen, dass das Produkt zu eurer Haut passt. Der Concealer der Marke ist hochpigmentiert und ihr tragt ihn am Besten mit einem kleinen Blending Brush auf.