Bücher schreiben, Fernsehauftritte absolvieren und mit der eigenen Initiative Kampagnen shooten: Riccardo Simonetti schafft es, mit Sichtbarkeit und Aufklärungsarbeit die Mitte der Gesellschaft abzuholen.

Von all den Orten, an denen wir Riccardo Simonetti hätten shooten können, haben wir uns für einen Reiterhof außerhalb Berlins entschieden. In der Theorie eine romantische Idee. Die ersten Moodboards zeigen weite Koppeln, Pferdeherden, passende Denim Pieces der deutschen Jeans-Heritage-Brand Mustang und in der Sonne reflektierende Bolo Ties. In der Praxis ist es an diesem Frei-tag allerdings verregnet, matschig und so gar nicht Bibi-und-Tina-esque, wie wir es uns gewünscht hätten. Wen das am wenigsten stört, ist Riccardo. Er begrüßt alle fröhlich mit mitgebrachten Donuts im heutigen Stylingbereich – dem Putzplatz. Aufgewachsen in Bad Reichenhall und, wie er in unserem Interview erzählt, mit Kühen vor dem Klassenzimmer auf dem Obersalzberg, ist dem Entertainer der Landcharme nicht fremd. Trotzdem hat Riccardo schon als Teenager von Großstädten geträumt und sieht sich heute in einer anderen Art des Landlebens als damals: „Wenn Country, dann bitte eine glamourös inszenierte US-amerikanische Country-Fantasie.“

Full Look von Mustang

Full Look von Mustang

Angelehnt an das Thema der Ausgabe trägt Riccardo Looks, die nicht nur seine ideale Country-Version widerspiegeln, sondern den Entertainer auch in einer bisher für ihn untypischen Ästhetik zeigen. Offen für temporäre äußerliche Veränderung mag Riccardo zwar sein, innerlich bleibt er seinen Werten dennoch treu. Das erfordert Mut, Standhaftig- und Beharrlichkeit. „Wir leben in einer Zeit, die extrem davon profitiert, dass man sich anpasst. Wenn man versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, andere Menschen zu bestärken und seine Stimme einzusetzen, ist das ein Zeichen von Mut für mich. Selbst wenn es von außen nicht immer nur Applaus dafür gibt.“

Full Look von Mustang

Full Look von Mustang

Applaus gibt es für Riccardo allerdings in Fernsehformaten wie „Wer stiehlt mir die Show?“, „Das Traumschiff“ und diversen Talkshows. Spannend ist dabei, dass er oft – nicht ausschließlich – in Formaten zu sehen ist, die nicht speziell für die LGBTQIA+-Community stattfinden oder in denen es explizit um queere Themen geht. Der 31-Jährige hat sich einen Platz im Mainstream-Fernsehen erarbeitet und es geschafft, außerhalb der Bubble die Leute zu erreichen und zu begeistern, die sich sonst nur sporadisch und skeptisch mit dem Wort „Diversität“ auseinandersetzen. Dieses Alleinstellungsmerkmal von Riccardo macht auch die deutsche Denim-Brand Mustang auf ihn aufmerksam und so wird er zum Testimonial der Marke. Denn sie verbindet nicht nur die Leidenschaft für Denim und Cowboy-Looks, sondern vor allem auch das Streben nach Selbstbestimmtheit, Freiheit und Individualität. Eine Partnerschaft zum Pferde-stehlen quasi.

Full Look von Mustang

Full Look von Mustang

Fotos: Frederike Wetzels

Creative Direction: Jenny Weser & Frederike Wetzels

Styling: Nina Petters

Haare & Make-up: Florian Ferino

Digi Tech: Paul Schäfer

Light Tech: Viktor Ebell

Retouch: Alejandra Duarte

Produktion: Joanna Schröder

Styling-Assistenz: Maggi Geisler

Ihr wollt mehr über die Riccardo Simonetti wissen? Den gesamten Artikel findet ihr in der aktuellen BLONDE #50. Jetzt am Kiosk, online und als E-Paper!

Bezahlte Kooperation mit Mustang

Was euch auch abseits des Reiterhofs interessieren könnte:



Wieso sich Zeit für queere Personen anders anfühlen kann, zeigen diese drei Zeitkapseln

Fotostrecke: „In and Out” nimmt uns vom Studio mit in urbane Räume

Auf der Suche: Fletcher über Gegenmittel, Mental Health und Selbstfindung