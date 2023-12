Die dunkle Jahreszeit ist da und mit ihr die Holiday Season. Pinqponq bringt euch das perfekte Paket für cozy Tage allein oder in Gesellschaft. Ein Longsleeve, Mantel oder eine Jacke und die Sonderedition des Kartenspiels „90 Fragen“ – Mit etwas Glück könnt ihr es gewinnen!

Unbequeme Fragen bei ungemütlichem Wetter, wer kennts nicht? Jetzt beginnt für viele die Zeit der (Dinner)-Dates mit alten Bekannten, guten Freund*innen oder der Familie. Alle Jahre wieder kommen, meist zur späten Stunde, die gleichen Themen auf den Tisch. Wie läuft es auf der Arbeit oder mit dem Studium? Sind neue Partner*innen seit dem letzten Treffen in euer Leben getreten? Geht der Gesprächsstoff aus – oder besser– will man ihn elegant in eine andere Richtung lenken, hilft Pinqponq beim Kennenlernen auf anderen Ebenen.

„Wie gut kann ich loslassen?” „Wie verbringst du die Zeit allein?“ – 105 Karten aus Recyclingpapier geben Space für Selbstreflektion und Konversation. Die Sonderedition des Kartenspiels „90 Fragen“ von Pinqponq in Kooperation mit Beherzt ist nicht nur ein guter Zeitvertreib, sondern auch wertvoll für Beziehungen mit anderen und sich selbst.

Noch ein Benefit: Raucht der Kopf, klingt die Dezember-Luft nach einer kühlen Wohltat. Lichterketten erleuchten die Straßen, während der süße Duft von Glühwein in der Luft liegt. Wer jetzt gut eingepackt ist, schützt nicht nur sein zuvor besser kennengelerntes Inneres, sondern kann die Atmosphäre genießen, ohne Gedanken an eisige Temperaturen zu verschwenden.

Also rein in das Pinqponq Longsleeve aus 100% Merinowolle. Kühlend bei Hitze, isolierend bei niedrigen Temperaturen verdient das aus ökologischer Herstellung stammende Piece nicht nur jetzt einen Platz in eurem Kleiderschrank.

Nachhaltig warm: Ihr entscheidet, welche Pinqponq Outerwear zu euch passt

Padded Trench Coat in Fjord Navy

Padded Trench Coat in Cement Taupe

Puffer Jacket in Coffee Brown

Puffer Jacket in Reed Olive

Puffy Parka in Cement Taupe

Unter freiem Himmel schlürft sich das Heißgetränk besonders gut, schlägt dann aber doch das Wetter um, geben euch die Pinqponq Pieces einen Grund mehr zu bleiben. Der Unisex Padded Trench Coat aus 100 % recycelten Nylon schützt vor Wasser und starken Brisen.Wird es doch etwas zu frisch, kann der typische Trench-Kragen einfach hochgeklappt und mit einem Knopf verschlossen werden.

Die Puffer Jacket im Unisex-Modell ist dank 100 % recycelten Nylon Außenmaterial und der 100% recyceltem Polyester-Füllung winddicht, leicht und wetterfest. Die gleiche Materialzusammensetzung, aber ein anderer Look: Der Puffy Parka hält euch garantiert warm, sogar bis zu den Knien. Durch zusätzliche Seitenschlitze habt ihr die nötige Bewegungsfreiheit für den winterlichen Spaziergang in der Festive Season.

Wir verlosen einmal ein Paket bestehend aus:

1 x die Sonderedition des Kartenspiels “90 Fragen”

1 x Merino-Longsleeve in der Farbe Sheep Black im Male oder Female Fit

1 x Outerwear, Wahl aus Unisex Padded Trench Coat in Cement Taupe oder Fjord Navy, Unisex Puffer Jacket in Coffee Brown, Reed Olive, Peat Black oder Icy Grey oder Female Puffy Parker in Cement Taupe, Peat Black oder Reed Olive

Egal für welches Modell ihr euch entscheidet, alle Pieces sind in den Größen XS bis XL erhältlich.

SO NEHMT IHR AN DER VERLOSUNG TEIL:

Folgt uns auf Instagram (@blondemagazine) und @pinqponq Liket diesen Post Kommentiert euren liebsten Winter-Emoji

Teilnahmebedingungen:

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist BLONDE in Kooperation mit Pinqponq.

2. Zur Teilnahme musst Du mindestens 18 Jahre alt sein und Deinen Wohnsitz in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich haben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmst Du diesen Bedingungen zu.

3. Der Gewinn ist ein Set aus Kartenspiel, Longsleeve und einer Puffer der Wahl. Der*die Gewinner*in wird per Instagram DM benachrichtigt. Er*Sie muss sich nach Benachrichtigung innerhalb von 24 Stunden mit vollständigem Namen und Adresse bei BLONDE zurückmelden. Nach Ablauf dieser Frist behält sich BLONDE vor, eine*n neue*n Gewinner*in auszulosen und es besteht kein Anspruch mehr auf den Gewinn.

4. BLONDE bezieht aus allen registrierten Teilnehmer*innen in einem vorher angekündigten Zeitraum den*die Gewinner*in. Registriert kann jeder sein, der sich für das Gewinnspiel via Instagram angemeldet hat.

5. Der Gewinn ist nicht zum Weiterverkauf und Weitergabe zugelassen. Eine Barauszahlung oder eine Auszahlung des Gewinns in Sachwerten ist nicht möglich.

6. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass BLONDE Deine Daten für die Dauer der Abwicklung des Gewinnspiels speichert und Kontakt mit Dir aufnehmen darf. BLONDE verpflichtet sich, im Hinblick auf die gespeicherten Daten aller Teilnehmer*innen, die Datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. BLONDE und Pinqponq werden die Daten nicht an Dritte weitergegeben.

7. Nur einzelne natürliche Personen dürfen unmittelbar teilnehmen. Eine Vertretung ist nicht zulässig. Mitarbeiter*innen von BLONDE und die am Gewinnspiel beteiligten Kooperationspartner (Pinqponq) sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

8. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

9. BLONDE behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern. Unsere Datenschutzerklärung findet ihr hier.

