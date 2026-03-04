LUIS – Born to be BLONDE

Editorial Shooting „Expressions“ – Ein Gesicht. Viele Facetten.

Authentizität ist kein Trend. Sie ist Voraussetzung.

In einer Branche, die von Bildern lebt, entscheidet heute mehr denn je eines: Echtheit. Nicht Perfektion. Nicht Lautstärke. Sondern Präsenz.

Unser Editorial „Expressions“ setzt genau hier an. Es geht um Emotionen – unverstellt, direkt, echt. Von Wut über Traurigkeit bis hin zu Leichtigkeit und Stärke. Ein Shooting, das nicht nur Looks zeigt, sondern Charakter. Nicht Inszenierung, sondern Persönlichkeit.

Schnell war klar: Dieses Projekt braucht mehr als ein schönes Gesicht. Es braucht jemanden, der Emotionen nicht spielt – sondern sie transportiert.

Im Casting für unser Male Model sprechen wir mit den Kandidaten über ihre bisherigen Erfahrungen und werfen einen Blick in ihre Mappen. Viele starke Profile, viel Potenzial.

Luis hatte bislang erst ein einziges Shooting vorzuweisen. Auf dem Papier also kein klassischer Favorit.

Doch manchmal geht es nicht um Referenzen. Sondern um Ausstrahlung.

Er bringt etwas mit, das man nicht lernen kann: eine natürliche Präsenz. Einen Blick, der hängen bleibt – ohne laut zu sein. Eine ruhige Intensität, die sofort Aufmerksamkeit erzeugt.

Auch unser Fotograf Yoann Guerini war unmittelbar überzeugt. Sein Kommentar kam schnell und ohne Zögern:

„He could go straight to Milan.“

Der Test: Emotion auf den Punkt

In einer zweiten Runde ging es nicht mehr um Worte, sondern um Wirkung. Ein kurzes Testshooting, minimale Vorbereitung, eine klare Aufgabe: unterschiedliche Emotionen glaubwürdig darstellen.

Wut.

Traurigkeit.

Freude.

Stärke.

Luis wechselte mühelos zwischen den Stimmungen. Keine Übertreibung. Keine Show. Seine Mimik blieb kontrolliert, aber nie leer. Genau diese Balance macht ihn spannend. Man glaubt ihm.

Die Entscheidung fiel am Ende leichter als gedacht. Unser erstes Gefühl bestätigte sich.

Luis wird das Gesicht von „Expressions“.

Styling: Klar, modern, reduziert

Für das Editorial wählten wir verschiedene Looks von QS, ergänzt durch ausgewählte Pieces von Breuninger. Reduzierte Silhouetten, moderne Layerings, klare Linien.

Die Styles geben Raum für das Wesentliche: Ausdruck. Haltung. Emotion.

Luis trägt die Looks nicht einfach – er interpretiert sie. Mal ruhig und fokussiert, mal offen und nahbar. Genau diese Wandelbarkeit war das Ziel des Editorials.

Ein Gesicht mit Perspektive

„Expressions“ zeigt, was ein Model heute ausmacht: Anpassungsfähigkeit, Authentizität und die Fähigkeit, innerhalb von Sekunden eine neue Stimmung entstehen zu lassen.

Luis vereint genau diese Qualitäten.

Wir sind mehr als zufrieden mit den Ergebnissen – und sehen in ihm eines der spannendsten New Faces im Rennen um die Modelkrone.

Eines ist sicher:

Dieses Gesicht wird man nicht so schnell vergessen.

Credits Unser Cover Star: Luis @luisfluegel

Model: Clara Nelsen @clara.nehls

Video: Marvin Sedelies @marvin_sedelies

Fotografie | Artwork: Yoann Guerini @yoannguerini

Styling: Chantal Drywa-Wunsch @chanti_wu | Ylenia Gortana @softskill.atelier

Hair | Make Up: Natasha Sobol @natasha_sobol_official

Production: Blaank Productions

Outfit Credits: QS @thisis.qs

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