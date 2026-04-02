Frühling 2026: Mode-, Beauty- und Lifestyle-Favoriten der Saison

Alles für den Frühling: Pastelltöne, Glow & leichte Looks, die sofort strahlen.



Der Frühling fühlt sich jedes Jahr wie ein Neustart an, wie als wenn man aus dem Winterschlaf erwacht. Die Tage werden heller, die Jacken leichter, die Morgen länger – und plötzlich entsteht wieder Lust auf alles, was frisch, weich und neu wirkt. Auf Beauty-Produkte, die den Teint zum Strahlen bringen. Auf Materialien, die sich nach Sonne auf der Haut anfühlen. Auf Farben, die irgendwo zwischen Cremeweiß, zartem Rosé und warmem Braun liegen. Und genau nach diesen Pieces greifen wir jetzt: nach Lieblingsstücken, die sich anfühlen wie die ersten richtig warmen Tage.

SCAROSSO

Blumen im Frühling? Vielleicht nicht überraschend, aber auf diesen Sneakern trotzdem wunderschön. Die Riley Sneaker von Scarosso verbinden klassische weiße Sneakers mit feinen floralen Details und treffen damit genau die Balance zwischen verspielt und elegant. Sie geben schlichten Looks sofort etwas Besonderes und passen perfekt zu Jeans, Röcken oder soften Frühlingskleidern. Ein kleines Detail, das jedes Outfit sofort aufwertet.

CAIA Cosmetics

Passend zur beliebten Wake Me Up Cream kommt jetzt der neue Complexion Enhancer von CAIA Cosmetics – und könnte kaum besser in den Frühling passen. Während die Haut nach den Wintermonaten oft etwas fahl und müde wirkt, schenkt der Enhancer genau das, wonach wir uns jetzt sehnen: Frische, Glow und diesen „just came back from a sunny walk“-Effekt. Die leichte Textur verschmilzt mit der Haut, lässt den Teint ebenmäßiger wirken und sorgt für ein natürlich strahlendes Finish, ohne zu schwer auszusehen. Genau die beiden Produkte, zu denen man an den ersten warmen Tagen automatisch greift.

Stylein

Kaum eine Farbe wirkt im Frühling so schön wie ein sanftes Pink. Die Joelle Blouse von Stylein bringt genau diesen zarten Ton mit und wirkt dabei gleichzeitig feminin und modern. Der fließende Stoff und die lockere Silhouette machen sie zum perfekten Piece für Tage, an denen man stylish aussehen möchte, ohne sich zu viele Gedanken zu machen. Zu heller Denim, cremefarbenen Hosen oder einem Midirock getragen, entsteht genau der Vibe, den man im Frühling tragen möchte: leicht, cool und unkompliziert.

rag & bone

Der Chappell Blazer von Rag & Bone ist genau die Art von Piece, die den Frühling sofort eleganter wirken lässt. Das feine Karomuster in Grau trifft auf leichtes Leinen und schafft damit die perfekte Balance zwischen Tailoring und entspannter Lässigkeit. Besonders schön ist, dass der Blazer zwar klassisch wirkt, durch die weichere Silhouette und den Bindegürtel in der Taille aber trotzdem modern und unkompliziert aussieht.

Real Techniques

Neuer Frühling, neues Beauty-Ritual: Wenn wir unsere Make-up-Routine auf leichtere Texturen und mehr Glow umstellen, ist jetzt auch der perfekte Moment für einen kleinen Spring Clean-Up im Beauty-Schrank. Das New Nudes All Angles Face Set von Real Techniques liefert nicht nur die passenden Pinsel, sondern ist auch die perfekte Erinnerung daran, die alten Brushes endlich einmal gründlich zu reinigen oder auszutauschen! Besonders die soften Nude- und Rosétöne des Sets passen perfekt zum „Clean Girl“ -Vibe, der im Frühling wieder überall zu sehen ist.

ARMEDANGELS

Keine Jahreszeit funktioniert ohne eine gute Denim Jacket – und im Frühling ist sie wahrscheinlich das wichtigste Piece überhaupt. Die Paasithe Jacket von ARMEDANGELS hat genau den perfekten Schnitt: entspannt, modern und vielseitig genug, um sie jeden Tag anders zu stylen. Über einem weißen Kleid, zu Stoffhose und Sneakern oder abends mit einem leichten Knit über den Schultern funktioniert sie immer. Besonders schön: der helle Denim-Ton, der perfekt zu all den soften Farben passt, die wir im Frühling wieder tragen wollen.

LOEWE

Wenn der Frühling einen Duft hätte, würde er wahrscheinlich so riechen wie Loewe Aire Sutileza Elixir. Er riecht nach den ersten warmen Tagen, nach offenen Fenstern, Sonnenstrahlen auf der Haut und diesem Moment, wenn plötzlich alles wieder leichter wirkt. Anstatt winterlicher Schwere wirkt der Duft leicht, zart und frisch – genau das, wonach man jetzt greifen möchte.

H&M Move

Der Frühling ist nicht nur die Saison neuer Outfits, sondern auch der Moment, in dem viele wieder anfangen, nach draußen zu gehen, früher aufzustehen und sich neue Routinen zu schaffen. Genau daran knüpft die neue Running Collection von H&M Move an. Die Pieces wurden speziell für die Marathon-Saison entwickelt – aber vor allem für all die Wochen davor: die ersten Läufe am Morgen, Trainingseinheiten nach der Arbeit, oder die Motivation, endlich wieder draußen aktiv zu sein. Die Pieces sind in den perfekten Frühlingstönen gehalten, dass man sie am liebsten direkt vom Run in den Coffee Shop weitertragen möchte.

sloggi

Der Frühling beginnt oft mit den kleinen Dingen. Manchmal ist es genau die Unterwäsche, die ein Outfit und das gesamte Gefühl dahinter verändert. Die neue Push-up-Innovation von sloggi greift die hellen, soften Farben der Saison perfekt auf.. Die Farben wirken frisch, clean und erinnern an all die typischen Frühlingsnuancen: Vanille, Hellblau, Rosé und sanfte Naturtöne. Dazu kommt das leichte, angenehme Material, das sich den ganzen Tag über mühelos tragen lässt. Eine dieser Basics, die man sofort jeden Tag anziehen möchte.

rag & bone

Es gibt diese wenigen Pieces, die sofort nach Übergangszeit aussehen – die große Lexington Wildledertasche von Rag & Bone gehört definitiv dazu. Das warme Braun sieht einfach unglaublich schön zu allem aus, was wir jetzt wieder tragen wollen: weiße Jeans, beige Trenchcoats oder lockere Denim-Looks. Dazu wirkt Wildleder gerade wieder total modern, aber nicht zu gewollt.

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