Netter Anlass oder kapitalistischer Unsinn? Single oder in Beziehung, monogam oder poly? Zum Valentinstag können wir trotzdem über die Liebe lesen, egal wie wir leben. Hier sind 10 Geschichten von Asexualität bis zu Liebe in der Freundschaft.

Man kann vom 14. Februar halten, was man möchte. Ganz ohne Gedanken an Zwischenmenschliches bekommt man ihn aber meist doch nicht rum. Seien es die großen, traditionell-normativen Pläne zum Valentinstag oder doch nur ein Artikel wie dieser, der in der Timeline aufploppt: Das Thema Liebe bleibt an diesem Tag ein Klischee, aber allgegenwärtig. Diese Erkenntnis können wir nun versuchen zu ignorieren oder uns head-on mit ihren verschiedenen Seiten beschäftigen. Liebe kann schließlich klischeefrei auskommen. Zum Beispiel als Freundschaft, wie die Musikerinnen Balbina und Ebow weiter unten beweisen. Sie kann getrennt sein von Sex, wie drei asexuelle Meschen erzählen. Oder sie bezieht sich auf uns selbst. Welche auch immer eure ist: In dieser Leseliste findet ihr mehr zu den vielen Formen of good old love.

Valentinstag: Die BLONDE-Leseliste

Fangen wir in der Gegenwart an: Wie funktionieren romantische Pläne in einer Pandemie? Und welche Auswirkungen haben Isolation und Social Distancing auf unser Dating Life? Wir haben Studien von Dating Apps wie Bumble, Once aber auch einem Partnerportal mit älteren Nutzer*innen zusammengetragen. Ihre Gemeinsamkeit? Nutzer*innen sind sich uneinig, wie wir gerade daten wollen. Warum lest ihr hier.

Wie viel können wir in der Liebe riskieren? Das fragt sich die Autorin dieses Textes. Sie hat sich in den Freund ihres Ehemanns verliebt und verlässt letzteren kurzerhand. Dann läuft nichts so, wie sie es sich vorgestellt hat. Hier schreibt sie über einen Versuch, der gescheitert ist.

Die Sexualität, sexuelle Orientierung oder Liebe schwimmen längst nicht immer in ein und demselben Topf. Das ist klar. Trotzdem werden Liebe und Sex im gesellschaftlichen Diskurs oft nicht getrennt voneinander betrachtet. Was also, wenn Sex kein Bedürfnis ist? Hier erzählen drei junge Menschen von ihren Erfahrungen.

Versteht ihr Liebe immer nur im Kontext von Romantik? Dann get ready für Balbina und Ebow. Die beiden Musikerinnen haben nicht nur den gemeinsamen Song „Weit Weg” aufgenommen, sondern supporten sich auch außerhalb des Studios und der Musik. Ihre Botschaft beweist: Jede Form von Freundschaft kann auch eine Liebe sein.

Next up in nicht-romantischen Liebesformen: die Geschwisterliebe! Die beschreiben Lois und Benny hier nicht nur mit Worten. Für die Bilder dieses Features betrachten sie sich gegenseitig durch die Foto-Linse und zeigen damit, dass Liebe auch immer subjektiv ist – und warum das gerade ihr Vorteil ist.

Manchmal reicht physische Distanz nicht, um über eine*n Ex-Partner*in hinweg zu kommen. Unserer Autorin wurde das klar, als sie sich für diesen Beitrag mit Video-Dates beschäftigte. Mit welchen neuen Erkenntnissen sie aus einer Swipe-Runde geht, hat sie hier aufgeschrieben.

Liebe unter Partner*innen und die ewige Selbstliebe: Worüber wir zum Valentinstag noch lesen wollen

Mit Charlotte Roche haben wir schon einige Seiten der Liebe diskutiert – zum Beispiel die zu ihrer Tochter Polly in der gemeinsamen Coverstory. Über die (nicht ganz so klassische) Partnerschaft spricht sie wiederum in ihrem Podcast zusammen mit Ehemann Martin Keß. Und auch darüber reden wir mit ihr – in diesem Beitrag.

„Ich habe das Ziel, Menschen außerhalb [der LGBTQI+ Community] eine Chance zu geben, uns zu verstehen und uns nicht als negativ abzustempeln”, sagt Sängerin Donna Missal. Ihr Verständnis hat jedoch grenzen, zum Beispiel wenn es um „Bi-Erasure”, also das bewusste Ignorieren von Bisexualität geht. Das Top-Zitat aus dem Interview mit ihr ist deshalb unsere Headline.

Vor langer Ziet schrieb unsere Autorin einen Text über den Mythos, dass Millennials beziehungsunfähig sein sollten. Entgegen dem Titel so mancher Bestseller war ihre Vermutung: Im Kontext monogamer Beziehungen lieben sie nicht weniger, nur anders. Grund genug, sich fast drei Jahre wieder zu fragen: Was ist der aktuelle Stand?

Bei allen Gesprächen über Liebeskonstellationen dürfen Phrasen rund um Selbstliebe natürlich nicht fehlen. Sie ist aber nicht mit ständiger Selbstoptimierung verbunden. Denn: Was bringt ewige Selbstverbesserung? Vor allem dann, wenn sie doch nicht auf uns selbst, sondern andere Menschen abzielt? Bringt das Wort „Self“ nicht genau das mit: Bei sich selbst zu bleiben? Auch um schlussendlich gesellschaftliche Richtlinien hintenanzustellen? Dieser Beitrag steht für ein klares Ja.