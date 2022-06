Männlichkeit ist Macht und Muskeln? Ein Klischee, das völlig aus der Luft gegriffen ist? Welche Grenzen gibt es, wo werden sie festgelegt? Wir haben drei Männer gefragt, wo Männlichkeit sie genau einengt und wie wir sie radikal verändern müssen. Einen Auszug ihrer Antworten gibt’s hier – und das ganze Feature in unserer neuen Printausgabe!

Fingernägel lackieren oder lieber nichts Pinkes anziehen? Männlichkeit will Freiheit leben, doch legt selbst Grenzen für Nähe fest. Die Idee von Männlichkeit wird nicht in die Wiege gelegt, sondern erlernt und angeeignet. Sie zeigt oft keine Gnade und sagt klar, was richtig und falsch ist – und wo Grenzen bewusst überschritten werden. Schon vor Entwicklungen wie #MeToo, aber spätestens seitdem wird nicht nur über die Rolle von Männlichkeitsbildern bei geschlechtsspezifischer Gewalt gesprochen, sondern auch darüber, wie durch Gendermarketing Jungs und Männer dazu ermutigt werden, dass sie Astronauten und Krieger sein können, und gleichzeitig alles, was nicht Stärke und Ansehen ausstrahlt, lieber lassen sollten. Männlichkeit bedeutet Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Denn alles, was nicht cis-Heteronormativität ist, wird abgewertet – noch immer, mal in die Welt geschrien, mal subtiler. Gleichzeitig brechen mehr Männer Geschlechterstereotype auf, die auch mit Rassismus und weiteren Feindlichkeiten verbunden sind. Sie hinterfragen Rollenbilder und suchen Wege, Männlichkeit zu verändern und Grenzen neu zu definieren. Drei von ihnen kommen hier zu Wort.

Text & Protokoll: Fikri Anıl Altıntaş