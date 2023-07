On Tour To Berlin: Das erwartet euch bei der SEEK

It’s time for Berlin Fashion Week. Packt eure besten Outfits ein und auf zur SEEK! Zwischen kuratierten Brands, Tech-Trends und dem Conscious Club – wir zeigen euch welche Events ihr am 11. und 12. Juli nicht verpassen dürft.

Die SEEK ist alles andere als eine 08/15-Messe. Es geht schon lange um viel mehr als nur Business. Zum ersten Mal wird es dieses Jahr auf der SEEK eine D2C (Direct to Consumer) Aktivierung geben. Der Fokus liegt auf echten Connections, progressiven Communities und neuen Perspektiven. Im intimen und innovativen Setting stehen neben den wichtigsten Trends der Saison auch Networking, Female Empowerment, Nachhaltigkeit und Technologie im Mittelpunkt.

Wann? 11. und 12. Juli 2023, ab 10 Uhr Wo? Station-Berlin | Luckenwalder Strasse 4-5⁠

Für den Ausstellungsbereich setzt die SEEK auf ausgewählte Brands, die den aktuellen Zeitgeist wiederspiegeln und sich ihren Platz auf der Messe durch innovative Designs und provokative Ideen gesichert haben. Future icons to the front!

Mit dabei sind internationale Marken wie Girlfriend Collective (US), Virón (FR), Taion (JPN), Helinox (KOR), und M/SF/T (AUS):

Helinox

Virón

Girlfriend Collective

M/SF/T

Taion

Der Conscious Club auf der SEEK

Nachhaltigkeit und Consciousness sind aus den Bereichen Mode, Beauty, Tech und Lifestyle nicht mehr wegzudenken. Auf der SEEK wird es an beiden Tagen Vorträge und Panel-Talks im Content Cube von und für die Community geben. Auf dem Programm stehen verschiedene Talks zu den Themen Denim, Sustainability, Heritage, Inklusion und Adaptive Fashion.

Teilnehmende Marken sind Veja, Sandqvist, Kings Of Indigo, Jan ’n June, Armedangels und viele mehr. Die nachhaltigen Conscious-Club-Brands machen in diesem Jahr ganze 50 Prozent auf der SEEK-Ausstellungsfläche aus. Ab 17 Uhr wird es ein Community Gathering in der Outside Area geben.

Weitere Highlights auf dem Station-Berlin-Gelände

Piercing-Pop-Up von Maria Black: Das renommierte dänische Schmucklabel Maria Black veranstaltet am 11. und 12. Juli ein exklusives Piercing Pop-up bei der SEEK Berlin.

Yoonaverse 4: Eine immersive Konferenz zu den Themen Kreislaufwirtschaft, Disrupting Learning, KI, AR VR, Wertschöpfungskette, web3, und Innovation im Bereich Technologie für Modemarken. Das Event findet am 11. Juli ab 10 Uhr physisch in der Station-Berlin und zeitgleich im Metaverse Berlin statt.

PLATTE raves the Ground: Networking-Möglichkeiten, Live-Interviews und Experiences zu aktuellen Trends aus Nachhaltigkeit, Mode und Beauty am 11. und 12. Juli, jeweils ab 10 Uhr. Hier treffen sich Brands, Talents und Pressevertreter*innen.