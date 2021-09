Gen X, Millennials, Zoomers – gerade bei diesen Begriffen herrscht ja gerne mal Uneinigkeit, wer nun wo zugehört. Spielt keine Rolle, sagt die Marke Pull&Bear und lädt alle zur 30. Geburtstagsparty ein.



Kreativ und leidenschaftlich sind sie, idealistisch und engagiert, rebellisch und furchtlos. Das sind nicht etwa Buzzwords von einem frisch ausgedruckten Lebenslauf, sondern Adjektive, mit denen 30 Jahre Geschichte beschrieben werden. In diesem Fall geht’s dabei um Pull&Bear, die spanische Streetwear-Marke, die in diesem Monat ihren 30sten Geburstag feiert. Genauer geht’s beim Blick von 1991 bis 2021 aber um diejenigen, die diese Jahrzehnte beeinflusst haben und weiterhin prägen: the young.

30 Jahre Zusammenarbeit mit jungen Stimmen von Rosalía bis Netflix-Stars

„The young“ steht hier auf Englisch, weil „die Jugend” nun mal sehr viel staubiger klingt, als das, was hinter dem Begriff stehen soll. Um non-konforme Werte junger Menschen soll es bei diesem Geburtstag gehen, um die Motivation, noch nicht eingeschlagene Wegen zu gehen, und zwar mit Leidenschaft. Klar, dass das niemals nur für junge Menschen gilt. Für Pull&Bear sind die letzten 30 Jahre aber eben vor allem an der Seite von jungen Menschen wie im Flug vergangen. Teil dieses Schnelldurchlaufs waren auch die Kollaborationen mit Künstler*innen und besonderen Events, die nah an der Zielgruppe sind. Die Superstar-Sängerin Rosalía gehörte schon dazu, aber auch Kollektionen zu Serien-Hits wie „Stranger Things”, und „Haus des Geldes” oder eine Zusammenarbeit mit dem legendären Musikfestival „Primavera Sound” in Barcelona.

Party für alle

Dass der Begriff „the young“ darüber hinaus nichts mit Ageism oder allzu starren Altersvorstellungen zu tun hat, soll der passende Geburtstagsfilm beweisen. Viel wichtigere vereinende Fakten sind ohnehin eine Verbindung zum eigenen gemischten Umfeld und eine Abkehr von Stereotypen. Die gibt es schließlich über Generationen hinweg, weshalb Alters-Labels auf dieser Geburtstagsparty nichts verloren haben. Gefeiert wird neben dem Film mit einer Art Retro-Computerspiel auf der eigenen Website, besonderen Installationen auf Verpackung bis Schaufenster – und einer livegestreamten Geburtstagsparty auf dem Kanal Twitch. Alles nach dem Motto: 30 Years Young.

