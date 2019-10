Mit der #Throwback-Kollektion von Esprit ist die Zeitreise schon gebucht: Die neuen Designs beweisen, wie die 80er auch ohne Schulterpolster-Klischee funktionieren.

Dass wir im Zeitalter der Nostalgie leben, beweisen uns regelmäßige Flashbacks von Musik bis Mode. Und auch wenn nach wie vor die 2000er-Jahre im Fokus von Street-Style und Insta-Feed stehen, lohnt es sich, schon mal den vorausschauenden Schritt zu gehen – beziehungsweise in diesem Fall den Schritt zurück. Get it? Wir reden von den 80ern.

Mit Esprit Throwback greifen wir schon jetzt tiefer in die Nostalgie-Kiste und orientieren uns an Jahrzehnten, in denen die Gen Z noch nicht mal in der Planungsphase war. Und mal ehrlich, manchmal ist es doch fast einfacher, Jahrzehnte zu interpretieren, die man gar nicht miterlebt hat, oder? Mit der limitierten Capsule Collection im Stil der 80s reisen wir also ganz entspannt zurück zu eklektischen Farbcollagen und Muster-Prints in Neongelb, Lila, Pink und Mintgrün.

Esprit Throwback: Fashion mit Nostalgie- aber ohne Gender-Faktor

Die passenden Schnitte der 28-teiligen Esprit Throwback Kollektion sind natürlich typische Cropped-, Oversized- und High-Waist-Cuts, die sich problemlos mit den Nostalgie-Items anderer Jahrzehnte in unserem Kleiderschrank kombinieren lassen. Wer die 80er-Zeitreise aber doch lieber konsequent durchziehen will, vervollständigt den Look durch Accessoires wie Fanny Pack, Beanie, Bandana und Sneaker. Bei all der Nostalgie dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir uns im #Throwback-Hype ja eben die Looks vergangener Jahrzehnte zurückwünschen – nicht etwa die gesellschaftliche Lage. Esprit schaltet deshalb auf aktuellen Zeitgeist um und verzichtet mit der Kollektion weitestgehend aufs überholte Gender-Konzept: Viele Styles lassen sich geschlechtsunabhängig stylen. Vergangenheit und Gegenwart gehen eben doch gut zusammen. Oder kurz: Yesterday is now.

Beanie ca. 50 €, Jacke ca. 120 €, beides von Esprit, erhältlich auf esprit.com