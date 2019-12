Was für die Ohren: Die besten Geschenke für Podcast-Fans

Weihnachtsgeschenke nach Gender auszusuchen ist sooo 2018. Wir gehen lieber nach Vorlieben und Hobbies. Hier direkt zum schnellen Nachshoppen für euch: Die besten Geschenke für Podcast-Fans.

Verschenkt was für Nebenbei

Ich oute mich mal direkt zu Anfang als großer True Crime Podcast Junkie. Stories von ungelösten Mordfällen packen mich am meisten. Doch einfach nur dazusitzen und den Geschichten zu lauschen, sorgt nicht so wirklich für die komplette Auslastung – auch wenn die Spannung einen manchmal fast lähmt. Damit die Hände etwas zu tun haben, wovon der Kopf nicht allzu sehr stimuliert wird, ist ein Doodle Heft, ein Malbuch oder ein oldschool Malen-nach-Zahlen Heft ein absolut sinnvolles Geschenk für Podcast-Fans jeglichen Genres.

Adult Coloring Books gibt es überall wo es Bücher gibt. Zum Beispiel, ihr habt es erraten, auch bei Amazon.

Verschenkt noch mehr zum Hören

Podcaster*innen verdienen ihr Geld meist durch die Platzierung von Partnern. Wer keine Lust auf die Eintreibung von Werbepartnern hat, bietet sein Storytelling zum Beispiel exklusiv auf Audible an. Guckt mal vorbei, die Plattform hat ein paar richtig tolle Audible Originals an den Start gebracht! Und wer Podcasts mag, wird auch zu einem Audiobook nicht nein sagen und davon hat Audible alle. Ja, wirklich alle!

Ein Audible Gutschein ist bereits für 10 Euro zu bekommen und zwar über diesen Link.

Verschenkt Fan-Stuff

Wer im Kreise seiner Liebsten jemanden zu beschenken hat, der oder die ein spezielles Podcast-Duo wie die Girls von „Herrengedeck“, „Paardiologie“ von unserem Cover-Star Charlotte Roche und Martin oder „Fest & Flauschig“ feiert, kann mit Merch-Artikel wie Büchern, Pullis, anderem Fan-Klim-Bim oder aber Tickets für die nächste Live-Aufzeichnung sicher punkten! Die jeweiligen Websites haben wir euch im Namen verlinkt.

Verschenkt ein essentielles Gadget

Zum Podcast-Hören braucht es nicht viel: ein Smartphone, eine App und Kopfhörer reichen. Ah, Kopfhörer. Damit sie Stories so richtig unter die Haut gehen und man der Realität vollkommen entfielen kann, eignen sich aufliegende On-Ear Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Option am besten, die den Straßenlärm, Büro-Noise und alle anderen Störungen abwehren.

Diese Beats Solo Pro von Beats by Dr. Dre können das ziemlich gut!

Verschenkt Live-Podcasts

In unregelmäßigen Abständen wird einer der bekanntesten deutschen Podcasts, „Zeit Verbrechen“, in der Urania in Berlin aufgenommen. Ja, richtig gelesen: Während die stellvertretende Zeit-Chefredakteurin und ehemalige Kriminalreporterin Sabine Rückert und der Leiter des Zeit-Ressorts Wissen Andreas Sentker ihre sanfte Stimmen ins Mikrofon säuseln, könnt ihr live dabei sein. Den immensen Run auf die Tickets wahrscheinlich vorstellen… Deswegen hier unser Tipp: Alert einstellen und sobald was verfügbar ist buchen! Alle Infos findet ihr hier.

Und am Ende noch ein Tipp für die Feiertage: Nicht ausrasten, nicht verschulden, nicht weinen. Denn in den meisten Fällen ist die Zeit zusammen doch schon Geschenk genug!

Ihr braucht noch mehr Inspo? Haben wir hier für gesorgt:

Nachhaltige Weihnachten – Tipps für ein umweltfreundliches Fest

5 vegane Weihnachtsgeschenke, die nicht schon jede*r Tierfreund hat

6 weihnachtliche Geschenke für Reisefans & alle, die es noch werden wollen