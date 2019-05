Per Definition muss Blümchensex übrigens nicht immer zum Geschlechtsverkehr führen, sondern beschreibt eine sanfte und auf Zärtlichkeit ausgerichtete Sexualität, die auch im Petting schon ihren Höhepunkt finden kann. Nein, nicht jeder hat das Bedürfnis, seine sexuelle Experimentierfreudigkeit bis in jede Fetischnische auszuleben. Im Grunde definiert aber jeder Blümchensex auf seine eigene Art und Weise. Nur im Kern geht es immer um dasselbe: ganz viel Gefühl ! Anders sieht bei vielen immer noch das Bild im Kopf aus, was dem Partner gefallen könnte: Bestimmt mag er oder sie es schneller, härter oder fester . Dazu sagen wir: gähn. Denn selbst wenn viele Blümchensex als altbacken bezeichnen, ist er am Ende fortschrittlicher als all das, was in Klischee-Sexfilmen propagiert wird: Es geht um Entschleunigung . Außerdem sind beide Partner gleichberechtigt, es gibt keinen Dominanten oder Unterwürfigen und damit automatisch mehr Respekt im Bett. Und letztlich ist doch keine Variante so intim und voller Nähe wie Kuschelsex – was ihre Befürworter nicht als Grund zur Scham sehen, sondern als größten Vorteil.

Das Wort „Blümchensex“ hat einen gehässigen Beigeschmack. Es ist das Synonym für Spießigkeit, Langeweile und Einfallslosigkeit im Bett. Soft-Rock, Missionarsstellung und dann verlegenes Kuscheln – so beschreiben viele Menschen im Internet die Theorie. Die Statistik sagt etwas anderes: Der Jahresrückblick der Webseite Pornhub zeigt, dass es bei den Zugriffen in der Kategorie „Romantic“ einen Anstieg um 102 Prozent gegeben hat. 2019 könnte also das Jahr des Soft Porn werden! Und warum auch nicht? Es gibt schließlich Girls und Boys, die ganz bewusst auf Slow Sex setzen und Kuschelsex in seiner ganzen romantischen Art zelebrieren.

Riccarda, 21, Paderborn

„Wir haben auch mal härtere Sachen ausprobiert, aber ich habe festgestellt, dass mich nichts so sehr in Stimmung bringt wie eine große Portion Romantik. Man muss sich nicht mit einem Umschnalldildo ewig penetrieren, damit man einen Orgasmus bekommt.“

„Ich habe mich mit 16 Jahren als lesbisch geoutet. Davor hatte ich genau ein einziges Mal Sex – mit einem Jungen. Er hat direkt drauflosgerammelt, als sei er ein Hase zur Paarungszeit. Mir tat danach alles weh und ich habe diesen Vorfall lange verdrängt, auch weil ich dann festgestellt habe, dass ich eben auf Frauen stehe. Eine Zeit lang dachte ich, Sex sei einfach nichts für mich. Ich meine, schauen wir uns mal so Filme wie ,50 Shades of Grey’ an, dann bekommt man immer mehr das Gefühl, für Menschen muss Vögeln immer härter werden. Und auch unter den Frauen in ,Orange Is the New Black‘ ist Schmusesex nebensächlich.

Romantik bringt Stimmung – und geht auch ohne Umschnalldildo

Ich habe seit zwei Jahren eine feste Freundin und mit ihr zusammen herausgefunden, dass Leidenschaft und Lust auch in Slow-Mo funktionieren. Sie hat viel mehr Erfahrungen als ich und hat mir Schritt für Schritt die Angst vor Sex genommen. Wir haben auch mal härtere Sachen ausprobiert, aber ich habe festgestellt, dass mich nichts so sehr in Stimmung bringt wie eine große Portion Romantik. Man muss sich nicht mit einem Umschnalldildo ewig penetrieren, damit man einen Orgasmus bekommt. Aber das denken leider viele aus meiner lesbischen Community.

„Keiner springt schnell unter die Dusche oder setzt dem Sex anders abrupt ein Ende. Im Gegenteil.“

Meine Freundin und ich zelebrieren Petting, jede unserer Bewegungen ist langsam. Ich liebe das Kribbeln im Bauch bei jedem zärtlichen Kuss. Wir flüstern uns süße Sachen ins Ohr und ich merke gerade beim Blümchensex, wie sehr ich sie liebe und die Lust in mir größer wird. Wenn wir uns dann gegenseitig befriedigen und danach noch lange im Bett kuscheln, fühlt es sich an, als ob die Welt stillsteht. Keiner springt schnell unter die Dusche oder setzt dem Sex anders abrupt ein Ende. Im Gegenteil: Danach geht es mit Streicheleinheiten und Schmusen weiter. Ich denke, das Problem unserer Gesellschaft mit Kuschelsex ist, dass wir Geschlechtsverkehr mit Geilheit gleichsetzen und nicht mit Intimität und Zuneigung. Ich schäme mich nicht dafür, dass ich es langsam und sanft mag. Das ist auch eine Vorliebe, die nicht jeder ausleben muss. Mir fehlt absolut nichts im Bett.“