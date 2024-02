Fashion, Beauty, Musik, Film und mehr sammeln wir für euch ab jetzt in unseren BLONDE Favorite Five. Denn wer hat die besten Geheimtipps, wenn nicht die*der BFF?

Alle guten Dinge sind drei beweisen Asics, Kiko Kostadinov und Heaven by Marc Jacobs

Als es letztes Jahr diverse Quellen vorhersagten, dass die Ballerinas zurückkommen würden, blieb vielen das Herz stehen. Ballerinas? Wirklich? Gute Erinnerungen verbanden gerade die Millennials nicht mit den Schuhen. Aber wie so oft kam es anders, als man denkt und auch die Ballerinas bekamen ein Gen Z Update. Chunky Sohlen, Gummi- oder Lace-Up-Bänder. Die klassisch flachen Sandalen sind sie auf keinen Fall mehr. Eines der wohl besten Beispiel für die Neuinterpretation ist die Triple Collab von Asics, Kiko Kostadinov und Heaven by Marc Jacobs. Mit Sternen-Stepp-Print, metallischen Akzenten und Blumen auf der Sohle passen die Gel-Lokros perfekt in unsere Y2K-Kleiderschränke.

Spiel, Satz, Sieg? Nicht immer so einfach, wie der neue Trailer zu „Challengers” zeigt

Enemies to Lovers, Forbidden Love oder doch lieber Fake Dating? Es mangelt in der Buch- und gerade auch Filmwelt nicht an sogenannten Romance Tropes. Für alle Liebhaber*innen des Love Triangles, gibt es ab dem 26. April einen potenziellen neuen Lieblingsfilm. „Challengers” erzählt in zwei Zeitebenen – Gegenwart und Vergangenheit – die Geschichte des Tennis-Wunderkinds Tashi (Zendaya), die nach einer Verletzung als Trainerin Karriere macht. Sie lernt die besten Freunde Patrick (Josh O’Connor) und Art (Mike Faist) kennen, die beide Gefühle für sie entwickeln. Tashi fängt in ihrer Jugend eine Art Dreiecksbeziehung mit den Spielern an, die in einem Match Jahre später, erneut eine Rolle zu spielen scheint. Wer am Ende den Match Point für sich gewinnen wird, müsst ihr im Kino herausfinden.

Neu auf der To-Try Liste: „House of Tandoor” in Berlin

Berliner Food Lovers aufgepasst. Das „House of Tandoor” könnte ein neuer Go-To Place werden, wenn es um um indische Fusion Kitchen geht. Gelegen im wunderschönen „The Hoxton” Hotel, bietet das Restaurant und Teahouse von Kleinigkeiten, über einen ausgedehnten Lunch bis hin zu Afterwork Drinks so ziemlich alles, was das Foodie-Herz begehrt. Wie der Name schon vermuten lässt, stehen hierbei Gerichte aus dem Tandoor-Ofen im Mittelpunkt. Der besondere, rauchige Geschmack des Ofens findet sich unter anderem in über dem Feuer gebratenen Fleischstücken, Paneer und frischem Brot wieder, die gemeinsam mit den aromatischen Currys und Biryanis die perfekte Mischung aus Tradition und Gegenwart zaubern. Egal ob ihr echte Berliner*innen seid, oder nur einen Städtetrip geplant habt. Das „House of Tandoor” sollte auf jeden Fall auf eurer To-Do Liste landen.

Sommersehnsucht mit Hari Nef und Desigual

Spotted: Hari Nef von Kopf bis Fuß in Desigual! Und das gleich viermal während der New York Fashion Week. Ob ein kompletter Denim Look, locker gebundenes Hemd um die Hüfte oder Print-Kleid – die Outfits der Schauspielerin landen auf jeden Fall auf unserem Summer 20204 Moodboard. Das Hari ein Perfect Match für die Y2K Looks der spanischen Brand ist, bewies sie bereits letztes Jahr als Gesicht der Fall/Winter Kampagne. Jetzt lässt sie uns in ihren sommerlichen Fits schon von wärmeren Tagen träumen.

Safer Swipen mit dem Deception Detector von Bumble

Wer würde sein Gegenüber nicht manchmal gerne an einen Lügendetektor anschließen? Egal ob Partnerperson, Chef*in oder die besten Freund*innen – ab und zu würde man ihnen einfach gerne in den Kopf schauen können und herausfinden, was sie wirklich gerade denken. Weil wir uns in diesen Fällen aber realistisch gesehen weiter auf gesunde Kommunikation verlassen sollten, hängt so schnell niemand an Drähten. Den neuen Deception Detector von Bumble hingegen, nehmen wir mehr als gerne in Anspruch. Denn wenn es ums Online Dating geht, möchten wir sicher gehen, dass die Person auf der anderen Seite des Screens ehrlich zu uns ist. Dafür gibt es ab jetzt eine künstliche Intelligenz innerhalb der App, um Profile und Kontaktaufnahmen auf Authentizität zu überprüfen, bevor Mitglieder mit diesen interagieren. In den ersten zwei Monaten nach Einführung der Technologie konnte Bumble einen Rückgang von gemeldetem Spam, Betrug und Fake Profilen um 45 % beobachten. Bereits vor dem Deception Detector führte Bumble den Private Detector. Ein Feature, das unerwünschte Nacktbilder mithilfe von KI automatisch erkennen und verschwinden lässt. Safe Swiping everyone!

