Auf der Suche nach neuen Lieblingsstücken, die nicht unbedingt jede*r hat? Die „Only at JD” Pieces von JD Sports bieten einzigartigen Style, den es nirgendwo sonst gibt.



Exklusivität ist immer mit schwindelerregend hohen Preisen verbunden? Der britische Sporthersteller JD Sports zeigt, dass es auch für die schmalere Geldbörse Optionen gibt. Denn die Pieces der „Only at JD” Herren– und Damenkollektion gibt es, wie der Name schon vermuten lässt, nur dort zu kaufen. So könnt ihr mir exklusiven Mänteln und Jacken Wind und Wetter trotzen oder euch mit Hoodies, T-Shirts und Jogginghosen zurücklehnen und es euch bequem machen. Je nachdem, wonach euch eben ist. Unter anderem findet ihr besondere Styles von Marken wie The North Face, Adidas, Under Armour, New Balance und Puma bei JD Sports, mit denen ihr immer den passenden Look zaubern könnt. Egal ob im Gym, entspannt auf dem Sofa oder out and about in der Stadt.

Auf der Suche nach dem perfekten Fitnessoutfit? Die exklusiven Styles von Under Armour, Dailyszn und Montirex got you! Eher auf der Suche nach den neusten Streetstyle Pieces? Bei McKenzie, Supply & Demand, Juicy Couture und Fred Perry werdet ihr mit Sicherheit fündig. Auch die Sneakerheads unter euch sollten die Styles von JD Sports auschecken. Denn in der „Only at JD” Kollektion gibt es Kultmodelle wie den Nike Air Force 1, Nike Dunk Low oder New Balance 9060 in exklusiven Farbvariationen. Ihr seid offline unterwegs und könnt nicht bequem den „JD Exklusiv” Filter verwenden? Kein Problem, denn wenn ihr im Store seid, müsst ihr einfach nur Ausschau nach dem ikonischen Shield Label halten!

Bezahlte Kooperation mit JD Sports

