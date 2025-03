Die Widder-Saison schenkt uns einen energievollen Frühjahrsstart – und ehrlich gesagt, wir haben ihn dringend nötig! Wenn die Sonne am 20. März 2025 aus den tiefen, mystischen Gewässern der Fische in den feurigen Widder übertritt, fühlt es sich an wie ein frischer Haarschnitt nach einer langen Winter-Depression: Befreiend, belebend, absolut notwendig. Das astrologische Neujahr ist unser kosmischer Reset-Button – eine Einladung, mutig neue Wege einzuschlagen und mit maximalem Selbstbewusstsein ins Rampenlicht zu treten.

Besonders aufregend wird es am 29. März: Ein Neumond mit partieller Sonnenfinsternis sorgt für einen dramatischen Plot-Twist. Egal, ob ihr eure Wardrobe auf Frühling trimmt oder endlich das Projekt startet, das ihr ewig vor euch hergeschoben habt – jetzt ist die Zeit! Es wird intensiv, es wird aufregend, es wird very Main Character Energy.

Wie ihr diese Neubeginne in sämtlichen Lebensbereichen meistern könnt? Unser Horoskop gibt euch die besten Denkanstöße und inspiriert euch zu mutigen Entscheidungen. Bereit für eure persönliche Metamorphose?

Die Widder-Saison ruft nach mutigen Entscheidungen! Jetzt ist der perfekte Moment für das Feuerzeichen, um den Look aufzufrischen und die extra Energie auch nach außen zu tragen. Was könnte dazu besser passen als die Funky Flares Nagelsticker von Blitsbee? Sie sind der perfekte Ausdruck der wilden, feurigen Persönlichkeit der Widder und passen sich dank ihrer schnellen und einfachen Anwendung perfekt ihrem busy Alltag an. Aufkleben, drüber lackieren und unter einer UV-Lampe aushärten lassen. Schon sind die Nägel on fleak und es bleibt genügend Zeit für all die Abenteuer, die diesen Monat auf die Widder warten!

Huda Beauty über Douglas, ca. 28 €

Auch die Stiere erwachen in der Widder-Saison zu neuem Leben! Die Frühlingsgefühle sind im Anmarsch und es warten viele schöne Begegnungen auf sie. Die Single-Stiere könnten im März oder April sogar ihre große Liebe treffen. Jedenfalls flattern die Schmetterlinge nicht nur in der zu blühen beginnenden Natur wild um her, sondern auch in ihren Bäuchen. Wenn dann nicht ihr neuer Crush sie zum erröten bringt, dann sorgt zumindest das Liquid Blush von Huda Beauty für einen frischen, rosy und glowy Look. Zum Glück zählt heavy Blush gerade sowieso zu den Beauty-Trends 2025!

ZWILLINGE – 21. MAI – 21. JUNI

Nanushka x Asics, erhältlich ab 25. März

Spätestens im April unterstützt Mars die Zwillinge in Sachen Gesundheit und gibt ihnen genügen Energie um eine gesunde, aktive Routine zu etablieren. Also liebe Zwillinge, geht mal wieder wandern – denn auch frische Luft wird gut tun. Motivation und Support bekommt ihr vom Gel-Kinetec Fluent-Senaker von Asics und Nanushka. Der ist der perfekte Begleiter für alle Outdoor-Aktivitäten und Teile des Gewinns werden an die Initiativen von Mind Over Mountains gespendet, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf Naturwanderungen, Achtsamkeit die Förderung der mentalen Gesundheit fokussiert. Win-Win!

KREBS – 22. JUNI – 22. JULI

Cie Cie x About You, ca. 40 €

Jetzt verlassen die Krebse ihre Schalen und trauen sich, sich lockerer, frecher und selbstbewusster zu zeigen. Die nächsten vier Wochen erwecken definitiv ihre flirty Mood. Ein cutes neues Top ist also genau das, was sie brauchen, um ihre neue Energie zu unterstreichen. Diese romantische Bluse von Cie Cie und About You ist die perfekte Addition zu ihrer Spring-Wardrobe. Sexy und flirty, aber auch girly und verspielt. Ob beim Café-Date, wenn die Sonne sie wärmt, oder im Everyday-Layering-Look für kühlere Frühlingstage – dieses Tanktop wird die charmante Seite der Krebse perfekt in Szene setzen.

LÖWE – 23. JULI – 23. AUGUST

Ugg, ca. 150 €

Haltet durch liebe Löwen! Noch ist das Feuerzeichen etwas platt vom Winter-Blues, aber es geht bergauf! Anfang April könnte es nochmal ein kleines Tief geben, aus dem sie dank Mars und Merkur aber gestärkt herauskommen. Wichtig ist jetzt: nach vorne blicken! Die Löwen die ersten Sonnenstrahlen des Jahres genießen und vielleicht auch schon einen Strandurlaub planen. Das Ganze lässt sich easy mit ihrem neuen Lieblings-Sommerschuh manifestieren! Die Ugg Goldenstar Regenerate sind ein Muss für die kommenden warmen Tage und helfen den Löwen ihre Vorfreude zu steigern!

JUNGFRAU – 24. AUGUST – 23. SEPTEMBER

Pilgrim, ca. 40 €

Florals for Spring? Groundbreaking. In diesem Falle wirklich. Denn die Schmuckkollektion von Pilgrim ist ein absoluter Dream! Die Jungfrauen sprühen gerade vor Energie, Frühlingsgefühlen und Lust auf Veränderung. Das spiegelt sich auch in ihren Looks wieder: Flowy Silhouetten, Dopamin-Colours und natürlich ganze viele Blumen! Diese filigranen Creolen mit Blumenanhängern (die es übrigens auch in Silber gibt) sind das perfekte Accessoire, um den Look der Jungfrauen zu vollenden. Sie passen zu jedem Stil und setzen einen frischen Akzent, der die elegante, aber auch kreative Seite der Jungfrauen betont.

WAAGE – 24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER

Liebeskind, ca. 200 €

Good News! Nicht nur stärkt Mars ihre Ausstrahlung und Persönlichkeit, Jupiter sorgt im April auch noch für eine kleine Finanzspritze. Alles, was die Waagen in den letzten Monaten in ihre Karriere investiert haben, macht sich jetzt bezahlt – es ist Zeit, die Lorbeeren für ihre harte Arbeit zu ernten. Am besten feiern sie ihren Erfolg mit ihren Liebsten, die gerade sowieso die Nähe der Waagen suchen, oder sie erlauben sich endlich den Purchase, von dem sie schon eine Weile träumen. Eine zeitlose, hochwertige Tasche, wie die Archive Nika Satchel von Liebeskind ist definitiv eine Investition wert! Now or never!