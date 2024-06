Fotostrecke: „In and Out” nimmt uns vom Studio mit in urbane Räume

Zwischen Foto-Softboxen und gepflasterten Straßen zeigt diese Fotostrecke, warum High Fashion Looks in geschlossenen aber auch öffentlichen Räumen niemals Fehl am Platz sind.

In Kennenlernphasen – egal ob platonisch oder romantisch – kommt nach den typischen Gesprächsthemen wie Job, Studium und Sternzeichen oft eine Frage, die in den letzten Jahren immer mehr an Gewicht gewonnen hat. „Bist du eher extrovertiert oder introvertiert?” Die meisten Personen verstehen diese Unterteilung leider oft nur als Draußen- oder Drinnenmensch. Dabei können Leute mit einer eher extrovertierten Persönlichkeit auch ihre Ruhe in den eigenen vier Wänden genießen, während Introvertierte lange Spaziergänge in der Stadt und der Natur bevorzugen. Wie bei so vielen Dingen: Die Mischung macht’s. Das ist in unserem neuen Editorial von Fotografin Maria Barton ebenfalls der Fall. Die Models Priya und Rong inszenieren sie und ihr Team sowohl klassisch im Studio, als auch auf den Straßen der Großstadt. Denn eins ist sicher – die aktuelle High Fashion Looks funktionieren drinnen wie draußen.

Hemd und Krawatte von Dior, Top von Maiami, Hose von Dirtypineapple, Schuhe von By Far

Kleid von Annakiki, Schuhe von By Far

Priya: Kleid und Hose von Diesel, Schuhe von By Far Rong: Cardigan und Rock von Diesel, Bralette: Vintage, Kette von Pearlsandco

Hemd und Shorts von Max Mara, Pullunder von Khosroy, Strumpfhose von Falke, Schuhe von Vagabond

Hose und Jacke von Diesel, Schuhe von Our Legacy, Sonnenbrille von Gentle Monster

Full Look von Dries Van Noten

Full Look von N21

Kleid von Sara Wong

Cardigan und Rock von Diesel, Bralette: Vintage, Kette von Pearlsandco, Stiefel von Our Legacy

Hemd von Max Mara, Pullunder von Khosrov

Full Look von Dries Van Noten

Hemd und Krawatte von Dior, Top von Maiami, Hose von Dirtypineapple, Schuhe von By Far

Fotos & Direction: Maria Barton

Styling: Maya Lu

DOP: Omar Zaki

Haare & Make-up: Leo Stern

Fotoassistenz & Videoeditor: Carlos A. Rodriguez

Video Colourist: Christina Tsilioris & Mercedes Crimi

Stylingassistenz: Lucy Elser

Models: Priya @ Mint & Rong @ Tigers Mgmt

