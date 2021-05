Spaziergänge, lokale Roadtrips – erkennen wir auch bei Fotoshootings einen Trend zur Nachbarschaftsliebe? Diese Bilder sind der endgültige Beweis: Ja!

Bei Reisen auf die eigene Nachbarschaft beschränkt zu sein, wirkt sich fernab von Online-Collabs auch auf die Kunst aus. Damit lässt sich jedenfalls erklären, dass sich Mode-Shootings aktuell – sofern überhaupt möglich – vor allem mit Kulissen aus dem privaten Umfeld eines Teams oder Themen wie Spaziergängen und Roadtrips vor der eigenen Haustür beschäftigen. So auch diese Bilder von der New Yorker Fotografin Natalie Czyzyk. Als Ort des Shootings zu Herbst-Looks suchte sie sich die Herkimer Street in Brooklyn, New York aus. Wer aus ihrem Team aber vielleicht an dieser Adresse wohnt, hat sie nicht verraten. Also begnügen wir uns mit einem Ausblick auf Street View – und folgen Model Emmah auf diesen Bildern.

Mantel von Mikage Shin, Boots von Schutz, Headscarf von Charles & Ron Mantel von Il Cappottino for @curatedclosetofficial, Bandana von Levi's links: Mantel von Mikage Shin, Headscarf von Charles & Ron; rechts: Mantel von Mikage Shin, Hut von Gerard Darel Mantel von Mikage Shin, Hut von Gerard Darel Pullover von J.W. Anderson, Rock von Smarteez, Boots von Stuart Weitzman, Haarschleife von Shaughnessy Pullover von J.W. Anderson, Rock von Smarteez, Boots von Stuart Weitzman Mantel von Il Cappottino for @curatedclosetofficial, Bandana von Levi's

Fotos und Styling: Natalie Czyzyk

Make-up: Seiya

Model: Emmah Holterhoff @ APM model agency

Dieser Beitrag wurde usprünglich am 20. November 2020 veröffentlicht.

Hier könnt ihr auch noch kurz anhalten:

Es lebe der Stadtpark: So wird ein Spaziergang zum künstlerischen Projekt

Roadtrip vor der eigenen Haustür? 5 Looks & Gedanken für eine Reise mit sich selbst