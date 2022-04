Die Designer*innen der vierten digitalen 080 Barcelona Fashion Week zeigen uns, wie man Mode neu denken kann. Wir haben uns ihre Entwürfe angeschaut und fassen für euch die größten Highlights und Trend-Inspirationen zusammen.



Das Binge-Watching ist vorbei: Die vierte digitale 080 Barcelona Fashion Week schließt den sprichwörtlichen Vorhang. Während wir uns die letzten Tage die Livestreams der katalanischen Modewoche reingezogen haben, kribbelte es vor lauter Innovation und Inspiration schon in den Fingern. Die 22 Designer*innen zeigten die Woche im MACBA, Barcelonas Museum für zeitgenössische Kunst, ihre Entwürfe, die vielschichtiger nicht hätten sein können. Von Insta-Hype-Marken bis zu Traditionslabels mit spanischer Handwerkskunst: Wir haben die besten Highlights rausgesucht und geschaut, welche Brands Gemeinsamkeiten haben. Als Quell der Inspiration gibt es für große und kleine Anlässe alles, was wir tragen wollen. Und Spoiler: Für manches braucht es nicht mal einen Neukauf.

Suit up!

bei Avellaneda, Antonio Marcial, Custo Barcelona, Eñaut, Menchen Tomas, Escorpion, Is Coming, KM by Lange, Victor von Schwarz

Antonio Marcial

Custo Barcelona

Eñaut

Escorpion

Is Coming

KM by Lange

Menchen Tomas

Victor von Schwarz

Avellaneda

Bei fast der Hälfte aller Vorstellungen gab es ein besonderes Highlight. Etwas, das zeigt, wie einfach Genderstereotype verschwinden können, wenn Grenzen verschmelzen. Ja, wir sprechen vom Anzug. Als Avellaneda diese Woche die 080 Barcelona Fashion Week eröffnete, waren wir geflasht von Female und Male Models in Smokings und bunten Zweiteilern, an denen jedes Auge kleben bleibt. Anders als der klassische Herrenanzug, interpretiert das katalanische Label den Anzug neu: Vom Blazer plus kurze Hose bis zur Einfarbigkeit mit Crop-Top oder Lingerie. We love! Über die drei Tage brillierte der Zweiteiler immer wieder in Entwürfen der Modewoche und bewies, dass sich Gegensätze ganz besonders anziehen: Als Jogging-Variante in Nadelstreifen bei Antonio Marcial, als Partyoutfit bei Custo Barcelona oder im Oversized-Look bei Eñaut. Das Traditionslabel Escorpion präsentierte gleich zwei Herangehensweisen: Den Workwear-inspirierten Zweiteiler in dunklem Strickkaro und eine Skateboard-Girl-Variante in Gelb. Is Coming nimmt dem Stil die Steife, Menchen Tomas verleiht dem Anzug eine neue Sportlichkeit und Victor von Schwarz etablierte eine kurze Variante. Unser Highlight fand sich beim ukrainisch-katalanischen Label KM by Lange: Ein grauer cleaner Traum aus einem Blazer in Korsagen-Optik und High-Waist-Stoffhose.

Lochstickerei und Lace

bei Avec Studio, Menchen Tomas, Simorra, The Label Edition und Eikō Ai

The Label Edition

Avec Studio

Eikō Ai

Menchen Tomas

Simorra

Die Spitze hat schon bei der 080 Barcelona Fashion Week im Herbst 2021 ihr Comeback gefeiert. Umso schöner, dass sich dieser Trend auch über eine Saison hinaus fortsetzt. Für die Herbst-Winter-Kollektionen 2022 zeigen Labels wie Avec Studio die verspielte Note von Lochstickereien. Bei Eikō Ai gibt es einen Zweiteiler aus floraler großflächiger Spitze, der dem Material das verstaubte biedere Image nimmt. Auch die Designerin hinter Menchen Tomas entschied sich für weiße Lochstickerei und kombiniert sie mit ungewohnter Sportlichkeit. Das Label Simorra zeigt den Trend ganz klassisch und The Label Edition zeigt, wie schön der Trend von Kopf bis Fuß wirkt. Auch in diesem Jahr beweisen die Labels in der katalanischen Modewoche wie viele Möglichkeiten es gibt ein Material zu präsentieren.

Die neuen Pluderhosen

bei Tiscar Espadas, Avellaneda und Escorpion

Avellaneda

Tiscar Espadas

Escorpion

Zugegeben, das Wort klingt nach einem Teil, das man ganz unten im Schrank vergraben will. Die Designer*innen zeigten in Barcelona, wie weite Schnitte neu interpretiert werden können. Gleich bei drei Labels zog der Schritt nach unten, es gab mehr Beinfreiheit und luftig fließende Stoffe. Avellaneda zeigte eine Variante in einem herbstlichem Lehmton mit einem hohen Bund und Bows an den Knöcheln. Die Traditionsmarken Escorpion und Tiscard Espadas entschieden sich für eine klassischere Schnittform: Der Schritt beginnt schon ab Kniehöhe und Knopfleisten führen bis oben hin. Die Lockdown-Leggings hat nun lang genug gedient, jetzt sind die neuen Pluderhosen dran.

(Cape-)Kapuzen

bei Paloma Wool, KM by Lange, Escorpion und The Artelier

The Artelier

KM by Lange

Paloma Wool

Escorpion

Die Mütze-To-Go, der Wind- und Regenschutz für alle Anlässe, die kuschlig-kitschige Umarmung eines Kleidungsstücks: Die Kapuze bringt Funktionalität in Fashion. Mehrere Labels kombinierten sie für die katalanische Fashion Week. Beim Trendlabel Paloma Wool gab eine Cape-Strickvariante zum Überwerfen – besonders praktisch daran: Man muss nichts neues kaufen, nur neu kombinieren. Bei Escorpion haben wir uns in eine lange Variante verliebt, die das Potenzial hat darin leben zu wollen. KM by Lange interpretiert das Design im geknoteten Stil für sich neu und The Artelier schneidert den Rundschal um.

