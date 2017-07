It's Wednesday And I'm Living Nandi Berlin holt den Urlaub nach Hause

Wir lieben Kissen, Teppiche und Accessoires, die uns an exotische Reisen erinnern – bei Nandi gehen wir auf eine kleine Tour durch Marokko, Thailand, Peru, Kenia und andere Länder.

Den Job von Leonie Arau Mussons und Vanessa Engelkes hätten wir auch gerne. Die beiden betreiben in Berlin Prenzlauer Berg den Shop Nandi und gehen für diesen immer wieder auf Einkaufstour an Traumzielen wie Marrakech oder dem Pflanzengroßmarkt. In ihrem Berliner Laden sowie ihrem Online-Shop verkaufen sie ausgewählte handgemachte Produkte – von Körben über Kissen bis zu kleinen Accessoires (Alpaca-Schlüsselanhänger!) – aus Ländern wie Brasilien, Ghana, Marokko, Laos und Kenia. Ein richtiges Boho-Paradies für alle Interior-Fans!

Wer mehr von Nandi sehen und lesen will, sollte Leonie und Vanessa unbedingt auf Tumblr folgen.

https://www.instagram.com/p/BQe4GroAAgo/

https://www.instagram.com/p/BRdTHXOj6ir/

https://www.instagram.com/p/BQpd_BSjA3M/?taken-by=nandi.berlin

https://www.instagram.com/p/BR-rjNPDVOz/

Merken