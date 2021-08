In weniger als einem Monat steht die Bundestagswahl 2021 an. Falls ihr noch nicht wisst, wo ihr am 26. September euer Kreuz setzt, könnten euch diese Wahlautomaten und Tools helfen, die die Parteiprogramme mit Fokus auf Gleichstellung, Sozialpolitik oder Pflegeberufe untersuchen.

Wenn in diesen Tagen die Wahlbenachrichtigungen durch den Briefschlitz flattern, ist es vielleicht Zeit für einen Rückblick auf 16 Jahre Regierung von Angela Merkel. Mehr aber noch ist es die Zeit für Zukunftsvisionen. Denn wie auch immer wir den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 wahrgenommen haben, entscheidend bleibt, wo Wahlberechtigte am 26. September ihre Kreuze setzen. Um das mit informiertem Gewissen zu tun, braucht es für ca. 60 Millionen Wahlberechtigte bei rund 50 zugelassenen Parteien aber eventuell Hilfestellungen. Wie gut, dass Organisationen und Medienhäuser die Parteiprogramme im Vorfeld auf ihre Ziele und Versprechungen geprüft haben. Stichwort: Wahl-O-Mat. Neben dem offiziellen Wahlautomaten der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es aber noch ähnliche Tools und Videos, die Themen wie feministische Politik, den Klimawandel oder Pflegeberufe in den Fokus rücken. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Wahl-O-Mat – der Klassiker

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von bpb (@bpb_de)

Okay, zu diesem Tool müssen wir nicht mehr viel sagen – immerhin gibt’s den original Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung schon seit fast 20 Jahren. In 38 Thesen können Nutzer*innen dabei ihre politische Position mit denen von Parteien vergleichen und auch die Parteien einander gegenüber stellen. Den Wahl-O-Mat gibt es für Bundestagswahlen, aber z.B. auch für Wahlen auf Länderbene. Laut BpB wurde er schon rund 85 Millionen Mal genutzt. Der Automat für die Bundestagswahl 2021 geht am 2. September online. Genaue Infos darüber, wie das Tool funktioniert, findet ihr noch einmal hier zusammengefasst.

„Wahltraut” – der feministische Wahlautomat

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gleichberechtigung#stattblumen (@statt_blumen)

Wie viele Eier braucht die FDP im Vorstand? Ist die Linke gegen Frauen am Steuer? Wie queer ist die CDU? Mit Fragen wie diesen macht gerade „Wahltraut” auf sich aufmerksam. Dahinter verbirgt sich ebenfalls ein Wahl-O-Mat, aber einer mit Brille für feministische und Gleichstellungspolitik. In 32 Thesen könnt ihr bei Wahltraut – ähnlich wie beim klassischen Wahl-O-Mat – eure Einstellungen mit denen von großen Bundestagsparteien vergleichen. Jene Parteien haben dazu im Vorfeld Stellung zu 57 Wahlprüfsteinen bezogen, die unter anderem die Themenbereiche Anti-Rassismus, Inklusion, LGBTQIA+ Rechte und Gleichstellungspolitik abdecken. Wahltraut bleibt neutral und spuckt euer Ergebnis mit detaillierter Angabe der Parteiantworten aus. Hinter dem Projekt steckt das Team der Initiative #stattblumen, die im Frühjahr 2020 die Benachteiligung von Frauen in der Coronakrise aufgezeigt und kritisiert hat. Daneben trägt aber auch ein Gremium aus Expert*innen und Verbänden zu Wahltraut bei, um Wissen einfließen zu lassen und die Prüfsteine zu formulieren. Detaillierte Transparenz-Infos findet ihr auch auf der Wahltraut-Website.

Pfleg-O-Mat – Wahlautomat für Pflegeberufe

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DBfK Nordwest (@dbfknordwest)

Der wohl „kürzeste” und spezifischste Automat ist der Pfleg-O-Mat vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Mit acht Kernforderungen hat der Verband die Bundestagsparteien dafür aufgefordert, sich zu positionieren. Eine Begründung oder Veranschaulichung der jeweiligen Positionierungen liefern die im Anschluss natürlich auch. Außerdem hat der Verband eine gesonderte Themenseite eingerichtet, auf der eine Gegenüberstellung der pflegepolitischen Aussagen von demokratischen Parteien im Detail nachgelesen werden kann. Zu den Fragen des Automaten gehört auch eine der bekanntesten Forderungen von ausgebildeten Pflegefrachkräften – eine angemessene Bezahlung:. So lautet eine der Thesen: „Ein Einstiegsgrundgehalt von 4.000 Euro brutto ist dem Maß an Verantwortung, Fachexpertise und gesellschaftlicher Relevanz, das der Beruf ausfüllt, mindestens angemessen”. Statements wie diesen können Parteien wie Nutzer*innen zustimmen, sie ablehnen, eine neutrale Position einnehmen oder sie doppelt gewichten lassen. Der Verband nennt die Bundestagswahl auch die #PflegeWahl2021.

Sozial-O-Mat der Diakonie – Wahl-O-Mat für 5 soziale Themen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Diakonie Deutschland (@diakonie_deutschland)

Arbeit, Familie und Kinder, Gesundheit, Migration – diese fünf Themen gehören laut dem evangelischen Verband Diakonie zu den wichtigsten sozialen Themen der Bundestagswahl 2021. Um sie parteipolitisch genauer zu beleuchten, hat die Organisation erneut den „Sozial-O-Mat” ins Leben gerufen. Auch dieser funktioniert nicht nur im Namen ähnlich wie der klassische Wahl-O-Mat. Zusätzlich zu den Thesen, bei denen Nutzer*innen ihre Einstellung mit der von Parteien abgleichen können, liefert der Sozial-O-Mat aber auch veranschaulichende Beispiele, die illustrieren, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf das Leben von einzelnen Menschen haben könnten. Außerdem gibt es vor jedem der fünf Themenblöcke eine Einleitung mit Statistiken und Fakten, die einen kurzen Status Quo der jeweiligen Situation in Deutschland abgeben. Mehre Hintergründe zum Tool findet ihr im Bereich „weitere Informationen”.

Video-Inhalte: Parteiprogramm-Übersicht von MrWissen2Go und Deutschland3000

Wer sich durch alle Automaten geklickt hat oder nicht so der Fan von Multiple-Choice ist, kann auch auf Video-Tools zurückgreifen. Erklärungen von Parteiprogrammen gibt es im Netz sicher viele, Videos dazu bieten aber zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Angebot von funk.

Zu funk gehört auch der Kanal von „MrWissen2Go”, auf dem der Journalist Mirko Drotschmann nicht nur außenpolitische Situationen wie in Afghanistan oder Israel und Palästina erklärt, sondern eben auch innenpolitische Themen. Dabei bleibt der „Mister” himself so neutral, wie es eben für ein 1-Personen-Format möglich ist. Auf die Parteiprogramme zur Bundestagswahl und das politische Spektrum geht er gerade in einer Reihe von Videos ein (eine gesammelte Playlist soll folgen):

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„So objektiv wie möglich” halten möchte es auch das Team von Deutschland3000. In einer Reihe von IGTV-Videos nehmen die Köpfe des funk-Programms, Eva Schulz und Vica Reich, dabei die Programme der Bundestagsparteien mit Chance auf Regierungsbildung unter die Lupe. Im Vorfeld haben sie dafür allerdings ihre eigene Community nach gewünschten Fokusthemen befragt. Heraus kam: Bildung, Klimawandel und Rente spielen hier die größte Rolle und stehen in den jeweils 7- bis 9-minütigen Analysen im Mittelpunkt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Deutschland3000 (@deutschland3000)

Dieser Artikel erscheint in ähnlicher Form auch bei unserem Partnermagazin NYLON Germany.

Vielleicht interessieren dich auch diese Diskussionen:

Wir haben Politik-Podcaster*innen gefragt, welche Themen im Diskurs fehlen

Brauchen wir eine offizielle Masturbationspause bei der Arbeit?

Von Queerbaiting bis Liebesleben: 10 Geschichten, die wir nicht nur im Pride Month lesen