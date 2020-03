Die Ode ans Homeoffice – zuhause arbeiten für Optimisten

Home sweet home wird gerade in vielen Fällen zum Home sweet home office. Während das Coronavirus sein Unwesen treibt, reagieren viele Arbeitsstellen mit Anordnungen von Homeoffice. Dies ist schon fast ein Liebesbrief ans von Zuhause aus arbeiten.

Oben hui und unten pfui – das könnte jemand sagen, der mein Outfit für die Video-Konferenz heute gesehen hat. Oben angezogen, unten noch in der Pyjama-Hose. Ich liebe es, fühlt sich also gar nicht nach pfui an. Auch nicht, dass sich mein Hund gerade an mich schmiegt, während ich diese Zeilen schreibe, ergo arbeite. Bei aller Unsicherheit bezüglich der aktuellen Gesundheits- und Wirtschaftslage, hat der Corona-Wahnsinn auch sein Gutes. Wir arbeiten zuhause, schützen unsere Mitmenschen vor Ansteckungen – aber vor allem erproben wir moderneres, flexibleres Arbeitsmodell.

Der Wind der Zuhause weht, ist ein gutes Arbeitsklima

Klar, es gibt ein paar Fallen zu umgehen – die Freelancer wissen, wovon ich spreche. Wichtig ist, sein Zuhause als professionellen Arbeitsraum zu sehen. Da stört zwar der Pyjama nicht, aber es empfiehlt sich schon sich an den Schreibtisch zu setzen. Wer ernsthaft daheim arbeiten will, der professionalisiert sich soweit, dass die Arbeitszeiten wie sonst auch gelten, man seine Mittagspause hält und ansprechbar für Kollegen ist.

Aber sonst? Jetzt wieder zum lustigen Teil: Ist es nicht schön, mal wieder konzentriert an einer Sache zu arbeiten, ohne von den Kollegen rausgerissen zu werden, von denen man sich sonst nur zu gern ablenken lassen will? Macht ja auch Spaß zu schnacken. Aber immer wenn ich Homeoffice mache, fällt mir auf, wieviel ich schaffen und in der Pause trotzdem mal schnell eine Waschmaschine füllen kann. Außerdem bin ich ausgeschlafener, denn ich spare mir den Arbeitsweg. Und bin abends wieder früher frei, richtig, denn auch da spare ich mir den Arbeitsweg.

Homeoffice als Diktat funktioniert aber auch nicht

Ich fühle mich jedenfalls privilegiert, dass ich eine Wahl habe und muggel mich gern zum Arbeiten ein. Aber klar doch: Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er Typ Homeoffice ist oder nicht. Es gibt Menschen, die können sich eben im Büro besser konzentrieren. Die lenken sich gerade erst ab mit den vielen Möglichkeiten und unerledigten Dingen zuhause. Ich lieb es einfach, selbstverantwortlich meinen Berufsalltag einzutakten. Jetzt schauen wir mal, ob das auch großflächig in Deutschland funktioniert, solange der Coronavirus noch unter uns weilt.

Das könnte dir auch gefallen:

Julia & Robert von Muxmäuschenwild über Wohnen und Arbeiten

„Ich nehme mir Periodenurlaub!“: Das fordert Ninia LaGrande für die Menstruation 2020

Killing Nature First: Wie lebt man heute als Sioux in einem Reservat?