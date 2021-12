Am Tag darauf gibt’s weitere kleine Musik-Events: die „Mini-Sessions” von Künstler*innen wie Clueso, Thees Ullmann, Campino, Seed und Dota . Am letzten Tag (Dienstag, 14.12.) beinhaltet das Programm außerdem Lesungen , in denen Schauspielende die See-Berichte von Retter*innen und Geretteten vorlesen , um ein besonders nachfühlbares Zeichen für die zivile Seenotrettung zu setzen. Diese Berichte handeln von den Rechtsbrüchen und Erfahrungen, die Retter*innen und Gerettete auf See erlebt haben bzw. die von der SOS Crew festgehalten und bezeugt wurden. Das Ganze läuft unter dem Titel „Tatort Mittelmeer”. Vorlesen werden u.a. Schauspiel-Stars wie Ulrike Folkerts, Lucas Gregorowicz, Karin Hanczewski oder Heike Makatsch .

Das Ziel des Programms, des Livestreams und der gesamten Aktion liegt darin, weiterhin Aufmerksamkeit und Unterstützung für die teils unbeachtete humanitäre Notsituation im Mittelmeer zu generieren, aber auch konkrete Geldspenden. Diese werden für den Kauf, die Aufrüstung und den Betrieb des neuen Rettungsschiffs „Humanity” eingesetzt. In See stechen soll das dann auf der Fluchtroute im zentralen Mittelmeer. Dort sind laut SOS Mediterranee Deutschland allein in diesem Jahr mehr als 1.200 Menschen ertrunken. Um den politischen Fehlentscheidungen zur Situation von Flüchtenden also entgegen zu wirken, setzen SOS und ihre Unterstützer*innen auf die Zivilgesellschaft. Falls ihr am Wochenende noch nicht sicher seid, ob ihr einschalten könnt, aber trotzdem einen virtuellen Beitrag leisten wollt, findet ihr hier noch einmal den Spendenlink und eine vollständige Programmübersicht. Der Spendenlink bleibt auch nach der Veranstaltung aktuell.

