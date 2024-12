In der Schütze-Saison erwarten euch positive Vibes und Optimismus!

Mit alltäglichen Routinen können Schützen so gar nichts anfangen. Viel lieber mögen sie es, neue Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen zu sammeln, an denen sie wachsen und sich weiterbilden können. Dabei schaffen Schützen es, immer positiv zu bleiben und ihren Optimismus auch in herausfordernden Zeiten niemals zu verlieren. Jetzt brechen auch die anderen Sternzeichen aus ihrer Komfortzone aus und begeben sich in unbekanntes Terrain. Aber keine Sorge, diese Produkte sind eure moral Supporters für die Schütze-Saison und helfen euch, wohlbesonnen durch die stressige Vorweihnachtszeit zu kommen.

Shine bright like a Diamond! Das ist das Motto der Steinböcke für die Sagittarius-Saison. Spätestens im Dezember beginnt eine energetische Phase des persönlichen Glanzes, die sie bis zu ihrem Grand Finale zum Jahresende begleiten wird. Besonders in der Liebe zeigen sich jetzt vielversprechende Aussichten. Personen, die reine Energiefresser sind, können die Steinböcke getrost loslassen und ihren Blick nach vorn richten. Und auf diese wunderschönen Schmuckstücke von Maria Black. Diese funkelnden Hingucker sind das perfekte Weihnachtsgeschenk an sie selbst, um in der dunklen Jahreszeit noch mehr zu strahlen, als sie es eh schon tun.

Nur Mut! Es ist an der Zeit, dass die Schützen die Gunst der Sterne nutzen und in Sachen Liebe und Lust ein wenig aktiver werden. Sie brauchen keine Angst zu haben, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Sie sind bereit für neue, leidenschaftliche Erfahrungen. Auf sie warten diesen Monat echte Gänsehaut-Momente, die ihr Abenteurerherz höher schlagen lassen. Voller Neugierde, aber gut eingepackt in diese warme und stylische Winterjacke von H&M kann das Feuerzeichen also in den Dezember starten – so vermeidet ihr kältebedingte Gänsehaut und seid für jedes romantische Winter-Date bestens ausgestattet.

Gant über Fielmann, ca. 134 €

FISCHE – 20. FEBRUAR – 20. MÄRZ

Stine Goya, ca. 220 €

Auch die Fische profitieren ab Ende November von den positiven Energien der Schütze-Saison. Ab dem 8. Dezember begleitet sie außerdem Neptun und unterstützt das Tierkreiszeichen in allen Lebenslagen. Dabei sollten die Fische ganz genau hinzuschauen, denn ein bewusster Blick auf die Details macht den Unterschied. Sei es die nette Notiz von ihren Mitbewohner*innen am Kühlschrank, die inspirierenden Lyrics in Lola Youngs Song „Messy“, oder die pinken Details an ihrem neuen Strick-Oberteil von Stine Goya. Jetzt ist die Zeit, in der die Fische die kleinen Dinge im Leben besonders appreciaten können.

WIDDER – 21. MÄRZ – 20. APRIL

Balmain, ca. 230 €

Back to the roots. Eigentlich haben Widder nicht viel mit Zweifeln zu kämpfen, doch in diesem Monat können Situationen auftreten, die sie verunsichern. Deshalb sollte das Feuerzeichen jetzt besonders auf seine innere Stimme hören. Es lohnt sich auch, zu erkunden, woher ihre Gefühle und Gedanken kommen. Auf der emotionalen Reise durch die Sagittarius-Season helfen Düfte, die den universellen Weg zurück zum Ursprung offenbaren. Ein Spritzer des neuen Balmain Parfums „Ebene“ mit seinen außergewöhnlichen Tabaknoten und Gewürzen wie Vanille und Zimt lässt das Feuerzeichen erden und zur Besinnung kommen. So wird jeder Tag zu einer Reise zu sich selbst.

STIER – 21. APRIL – 20. MAI

Haus of Hart, ca. 289 €

Für die Stiere heißt es: Love is in the air! Schon Anfang des Monats warten viele schöne Momente voller Freude und Optimismus auf sie. Singles knüpfen jetzt leicht Kontakte und Paare sind verliebt wie am ersten Tag. Stiere nehmen im alten Jahr gerne auch noch die ein oder andere neue Herausforderung an. Zum DIY-Projekt oder der neuen Wandfarbe im Wohnzimmer darf auch dieses Schätzchen im Haushalt der Stiere nicht fehlen. Das wavy Aluminium Regal von Haus of Hart vereint Ordnung uns Style und erfüllt damit alle Träume der Stiere. Wem das Befestigen an der Wand doch zu heikel wird, kann das Regal auch easy zum eleganten Magazinständer umfunktionieren.

ZWILLINGE – 21. MAI – 21. JUNI

Your Turn über Zalando, ca. 35 €

Die Zwillinge träumen gerade von ihrem Happy End ganz à la „The Holiday“. Davon sind sie auch gar nicht so weit entfernt, sie müssen nur im gesundheitlichen Bereich ein bisschen aufpassen. Neptun verleitet sie, zu all den weihnachtlichen Leckereien zu greifen, was sich schnell im Wohlbefinden der Zwillinge bemerkbar macht. Zeit also, die Regie selbst in die Hand zu nehmen und die Ernährung umzustellen. Anstatt in Schokolade und Lebkuchen lieber in praktische Accessoires investieren – wie diese Handtasche von Your Turn. Die wertet nicht nur jedes Winteroutfit auf, sondern hat auch genügend Fächer, um healthy Snack-Alternativen zu verstauen.

KREBS – 22. JUNI – 22. JULI

Becksöndergaard, ca. 100 €

Auch für die Krebse sieht es mit dem Happy End zum Jahresende gar nicht schlecht aus. Egal ob single oder taken, allgemein fühlen sie sich gerade besonders sicher und geborgen – dankbar für die Liebe und Zuwendung, die ihnen entgegen gebracht wird. Damit dieser Zustand nicht nur mental, sondern auch physisch so bleibt und keine Erkältung den Krebsen einen Strich durch die Rechnung macht, sollten sie sich viel bewegen und an der frischen Luft spazieren gehen. Am besten eingekuschelt in den weichen Wollmix-Schal von Becksöndergaard. Damit trotzten sie den kalten Temperaturen und werden gesund und fit ins neue Jahr starten. LÖWE – 23. JULI – 23. AUGUST

Vans, ca. 185 €

Jupiter und Mars sind die Planeten-Kombination, die die Löwen unter euch in der Schütze-Saison unschlagbar machen. Mars schenkt ihnen eine unwiderstehliche Ausstrahlung und Jupiter, die Energie und das Interesse, neue Sportarten auszuprobieren. Yoga und Pilates kann jede*r – aber wie wäre es mit einer mehrtägigen Wanderreise auf den Azoren? Oder einfach nur der ausgedehnte Spaziergang durch die matschige Innenstadt beim Weihnachtsshopping. In jedem Fall sind diese allwettertauglichen Schuhe von Vans mit Gore-Tex-Technologie genau die richtige Wahl, egal für welches Abenteuer sich die Löwen entscheiden.

JUNGFRAU – 24. AUGUST – 23. SEPTEMBER

KHY x Sia Arnika, ca. 120 €

‚Tis the season to be jolly. Das denken sich auch die Jungfrauen diesen Monat. Zusammen mit Venus an ihrer Seite, besteht die Chance sich noch vor dem Weihnachtsfest neu zu verlieben und der spontane Uranus sorgt für interessante Begegnungen. Das Herz der Jungfrauen ist jetzt offen und die Gefühle tanzen, so wie sie selbst auf der Tanzfläche. Ob im Club oder auf der Office-Weihnachtsfeier – mit diesem glitzernden Eyecatcher von KHY x Sia Arnika zieht das Erdzeichen seine Verehrer*innen magisch an. Und vielleicht ergibt sich am Ende des Abends der ein oder andere Kuss unter dem Mistelzweig.

WAAGE – 24. SEPTEMBER – 23. OKTOBER

Aesop, ca. 79 €

Diesen Monat scheint alles möglich. Die Waagen können im Dezember all ihre Pläne angehen – Venus und Mars sind an ihrer Seite. Die Ziele, die sie sich setzen, sollten aber möglichst realistisch sein: Was können sie in welcher Zeit schaffen, ohne dass Selfcare und Selflove auf der Strecke bleiben. Denn trotz des hohen Tatendrangs müssen sich die Waagen aktiv um ihr Wohlbefinden kümmern. Vielleicht sind Yoga und Meditation eine gute Möglichkeit, einen Ausgleich zu schaffen? Für den kleinen Ruhemoment zwischendurch empfehlen wir dieses Hand- und Körperpflege-Trio von Aesop, das dem Luftzeichen hilft Besinnlichkeit in den Alltag zu integrieren.