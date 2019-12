Editorial: Eine Liebeserklärung an die Auszeit in der Natur

Dass eine Auszeit in der Natur Wunder bewirken kann, beweist nicht nur dieses Editorial: Das Ende des Jahres bietet den besten Anlass, um zu reflektieren und zu entspannen.

Die Augen geschlossen halten, einatmen und ausatmen: Stellen wir uns einfach mal vor, inmitten von Grashalmen und Bäumen zu stehen und in die Ferne zu schauen. Die Probleme des Alltags wirken von hier aus genauso weit weg wie Selbstzweifel und Ängste. Gerade am Ende eines Jahres machen wir uns vermehrt Gedanken um die gewisse Vergangenheit und ungewisse Zukunft. Dabei sind genau die der perfekte Anlass fürs Loslassen. Und welcher Ort eignet sich für eine Auszeit besser als die Natur? In diesem Editorial hat Fotografin Fiene Wollstadt Momente eingefangen, die beweisen, wie viel Liebe solche unberührten Orte verdient haben.

Kleid von Versace

Ganzes Outfit von Lala Berlin

Mantel & Hose von Lala Berlin, Crop-Top von Meat Clothing, Handschuhe von Dawid Tomaszewski, Beret von Eugenia Kim

Ganzes Outfit von Lala Berlin, Handschuhe von Chanel

Links: Ganzes Outfit von Lala Berlin, Handschuhe von Chanel; Rechts: Kleid von Versace, Beret von Saint Laurent

Mantel von Lala Berlin, Hoodie von Thrasher, Rock von Dawid Tomaszewski, Hut von Bijou Van Nes

Photography & Art Direction: Fiene Wollstadt

Model: Feturi Talaga @ Two Management Copenhagen

Hair & Make-Up: Agnes Olszanski

Styling: Noa Guez @ lesARTISTS

