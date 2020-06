Diese Übersicht zeigt einen Teil der vorrangig deutschsprachigen Quellen, Organisationen und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten für antirassistisches Handeln in Deutschland.

Die Informationsmenge zu Rassismus, oder eher zum Kampf gegen denselben, ist besonders in diesen Tagen dicht. Der Mord an zuletzt George Floyd in Minneapolis, die daraus resultierenden Proteste gegen Polizeigewalt in den USA, aber auch Diskussionen, Debatten und Initiativen auf Social Media (die ambivalent bewertet werden können und wurden) sind nur die Spitze des Eisbergs. Sie haben in den letzten Tagen aber vor allem eines erneut hervorgehoben: Die Pflicht, on- wie offline und, über Social-Media-Aktivismus hinaus, langfristig antirassistisch zu handeln. Dafür gibt es gerade jetzt ein in seiner Bündelung hohes Level an Informationen, die vor allem auf Instagram ein besonders großes Outlet gefunden haben. Dieser Beitrag dient dazu, ebenfalls einen Überblick über wichtige und praktische Quellen zu antirassistischem Handeln aufzubereiten – angefangen bei der eigenen Weiterbildung und der eigenen zu internalisierenden, langfristigen Praxis-Strategie.

Die (jüngsten) Mordfälle und Proteste in den USA umfassen Rassismus, der sich gegen Schwarze Menschen richtet. In dieser Übersicht geht es daher vor allem um Quellen und Organisationen, deren Arbeit zu Rassismus und antirassistischem Handeln zwar auch auf andere IPoC anwendbar ist, vor allem aber Erfahrungen der Schwarzen Community thematisiert.

Schwarz meint nicht die Beschreibung einer Hautfarbe, sondern die Selbstbezeichnung Schwarzer Menschen im politischen Sinne und im Bezug auf gemeinsame Rassismuserfahrungen. Aus diesem Grund wird Schwarz oft mit großem „S” geschrieben.

Weiß/weiße Menschen meint ebenfalls keine Hautfarbe oder biologische Eigenschaft, sondern die soziale Konstruktion um Menschen, die keine Rassismuserfahrungen machen und deren soziale, politische und kulturelle Privilegien ihnen im Machtgefüge des Rassismus jene privilegierte Position zuweisen.

People Of Color bzw. BIPoC (Black, Indigenous and People of Color) ist eine ebenfalls politisch gemeinte Selbstbezeichnung für Menschen mit Rassismuserfahrungen, die aufgrund von (rassistisch) zugeschriebenen Eigenschaften wie einer vermeintlichen Hautfarbe in einer weißen Mehrheitsgesellschaft marginalisiert und ausgeschlossen werden. Der Begriff meint das solidarisches Bündnis mehrerer Communities und wird in Ermangelung einer passenden Übersetzung aus dem Englischen übernommen. Mehr zum Begriff hier bei Diversity Arts & Culture Berlin oder der Heinrich Böll Stiftung.

Der im Folgenden erwähnte strukturelle bzw. institutionalisierte und individuelle Rassismus fokussiert in diesen Quellen vor allem Prozesse im deutschprachigen Raum – denn auch hier tötet Rassismus. Unabhängig davon ist es aber besonders die Pflicht weißer Menschen und nicht-Schwarzer People of Color, Rassismus gegen Schwarze Menschen zu bekämpfen und sich präsent und ausnahmslos mit der Black Community zu solidarisieren, um sogenannte „Allyship” tatsächlich und effektiv zu praktizieren. Dabei gilt, bei sich selbst und im engsten Kreis mit der antirassistischen Arbeit anzufangen oder sie fortzusetzen. Weiterbildung ist ein Privileg. Es ist nicht die Aufgabe von Schwarzen Menschen, selbst die Aufklärungsarbeit zu leisten oder als Lehrer*innen Rede und Antwort zu stehen oder die Hand zu halten.

Dennoch kuratieren und recherchieren zahllose Mitglieder der Black Community selbst seit langer Zeit essentielle Arbeiten im Antirassismus und bereiten sie auf. Während viele Informationen auch nicht-Schwarze Konsument*innen adressieren, gilt es jedoch auch zu bedenken, dass nicht alle bereitgestellten Infos immer für jenes Publikum gedacht sind, sondern sich auch intern an die Community richten. Viele der Werke und die darin beinhalteten Informationen sind außerdem (mittlerweile) gratis zugänglich, was nicht selbstverständlich ist. Unabhängig davon, dass wir hier finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Organisationen und Personen im Kampf gegen Rassismus angeführt haben, können also Kosten, die normalerweise z.B. für den Kauf eines (Hör-) Buchs entstanden wären, direkt an deren Kreateur*in/Organisation oder eine antirassistische Institution eurer Wahl gespendet werden. Es geht hierbei außerdem darum, die Arbeit der Schwarzer Kreateur*innen nicht auf ihren eventuell persönlichen Umgang mit Rassismus zu reduzieren und daraus einen einfachen Inhalt zu generieren. Auch wir als Medium profitieren aber seit jeher von der Kultur der Black Community, von Ideen, Trends, Talenten, Erfahrungen, von ihrem Wissen. Es geht also darum, den schon lange lauten Stimmen zuzuhören und dann zu handeln – angefangen mit den untenstehenden Informationen.

Diese Sammlung ist nur ein Teil der verfügbaren Informationen, aktiven Personen und Organisationen und kann für euch ständig erweitert werden. Sie fokussiert außerdem die Arbeit von Einzelpersonen, Organisationen und Literatur, was Medien wie Podcasts, Dokumentationen, Musik und Film natürlich nicht ausschließt.

INFORMATION

Tupoka Ogette, „EXIT RACISM”, (Hör-) Buch

Das anleitende Buch der Autorin, Anti-Rassismus-Trainerin und Podcasterin Tupoka Ogette ist seit April 2020 auf Spotify verfügbar. Wer das Hörbuch dort hört, kann die Autorin direkt hier finanziell supporten. Der Preis des Taschenbuchs beträgt 12.80€.

Alice Hasters, „Was Weiße nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten”, (Hör-) Buch

Die Journalistin Alice Hasters (ein Teil des Podcast-Duos Feuer und Brot) schildert in ihrem ebenfalls viel geteilten und auf Spotify verfügbaren Buch persönliche Erfahrungen mit Rassismus, verweist jedoch auch auf wissenschaftliche Quellen und weitere Literatur, wie zum Beispiel „Farbe bekennen” von Katharina Oguntoye, May Ayim und Dagmar Schultz (Hrsg.) oder „Deutschland Schwarz-Weiß” von Noah Sow. Zu Rassismus innerhalb der Polizei empfahl sie auch Bücher von Roger Rekless und Mohamed Amjahid.

ORGANISATIONEN, weitere Infos und mehr Supportmöglichkeiten

Als Reaktion auf die Verwendung des N-Wortes im Mecklenburg-Vorpommerischen Landtag hat Charlotte Nzimiro, Aktivistin und Admin hinter @blackpowergermany, zu Beginn des Jahres eine Petition zur rechtlichen Anerkennung des Wortes als rassistische Beleidigung gestartet, in der außerdem dessen Verbot gefordert wird. Zur Petition gab es vor einigen Monaten auch Demonstrationen in Hamburg und Köln – mit Teilerfolg, denn in letzterer Stadt wurde das Wort nun vom Rat der Stadt verboten. Die Petition kann aber nach wie vor unterschrieben werden, zum Ziel von 150.000 Stimmen fehlen noch ca. 18.000 Unterschriften.

Inhalte und Auseinandersetzungen zum Thema Rassismus und antirassistische Arbeit findet ihr auch in weiteren kulturellen Kontexten wie Mode, Beauty, Kunst, Poesie, Musik und Film, zum Beispiel auf den Accounts Kids Of the Diaspora, Nura, Toni Dreher, Ami Coco, Poliana Baumgarten, Christl Clear, Sadé Nadia, Isi Ahmed, Jada und vielen mehr.

