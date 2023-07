Im Italien-Urlaub, auf der Hochzeit der besten Freundin oder bei der nächsten WG-Party – die portablen Smartphonedrucker von Instax geben uns neue Impulse, wenn es darum geht, wie wir unsere Erinnerungen festhalten. Die handlichen Geräte ermöglichen es uns, unsere endlose Cameraroll in echte Sofortbilder zu verwandeln, die wir ganz nach Belieben verschenken, verschönern und personalisieren können.

Die portablen Drucker Instax mini Link 2, Instax Square Link oder Instax Link Wide sind einfach zu bedienen und bieten eine nahtlose Verbindung zu unseren Smartphones. Mit der dazugehörigen Instax-App könnt ihr Fotos ganz einfach bearbeiten, Sticker hinzufügen und die reale Welt mit der virtuellen verbinden. Ihr seid mit dem Ergebnis zufrieden? Press „print” und innerhalb weniger Sekunden haltet ihr hochwertige Sofortbilder in den Händen.

Das beste an den Sofortbildern? Ihr könnt sie verschenken, aufpimpen und eurer Inspiration freien Lauf lassen. Hier sind Ideen für kreative Projekte mit Sofortbildern.

Foto-Collagen

Ob fürs Uni-Projekt oder die eigene Memory-Box, denn wer hat sie nicht. Mit den Instax Smartphonedruckern könnt ihr eure liebsten Prints zu einzigartigen Collagen arrangieren. Gestalterisch sind euch keine Grenzen gesetzt und vielleicht ist ein bisschen Basteln genau die richtige Idee für eure nächsten Weekend-Plans.

Originelle Geschenke

Keine Idee für den nächsten Geburtstag? Mit den Sofortbildern könnt ihr ganz easy einem kleinen Geschenk eine persönliche Note verleihen. Einfach ein Bild von euch und dem Geburtstagskind ausdrucken und als Grußkarte oder Fotoanhänger nutzen. Auch über ein kleines Fotoalbum oder eine Collage freuen sich eure Liebsten bestimmt. Natürlich könnt ihr auch die Drucker oder die hybride Instax mini Evo Sofortbildkamera verschenken und alle Highlights der Party für die Ewigkeit festhalten.

Kreatives Gästebuch

Sofortbilder und Prints können auch eure eigenen vier Wände verschönern. Ob im Fotorahmen oder im DIY-Stil mit Tape an die Wand gebracht, könnt ihr eure persönliche Memory-Galerie schaffen. Noch besser, ihr macht von all euren Freund*innen, die zu Besuch kommen ein Bild, druckt es aus und lasst es signieren – so habt ihr euer ganz eigenes Gästebuch.

Foto-Journal

Um dem alltäglichen Stress entgegenzuwirken und einen klaren Kopf zu bekommen, ist Journaling eine beliebte Methode. Mit den Instax Printern könnt ihr eure Tagebücher mit Sofortbildern von euren Erlebnissen, Abenteuern oder persönlichen Meilensteinen füllen. Zusammen mit euren Gedanken, Quotes und Notizen wird das Tagebuch zu einem wertvollen Andenken.

Die Instax Sofortbilder könnt ihr ganz nach Belieben nutzen. Von Scrapbooking über DIY-Kalender oder sogar Modedesign – die Möglichkeiten sind endlos. Ob unterwegs, zuhause oder im Urlaub, die Smartphonedrucker sind immer ein guter Begleiter und passen in jede Tasche. Sofortbilder sind viel mehr als nur eine Möglichkeit, unsere Erinnerungen sofort auf Papier zu bringen, sondern bieten auch einen Spielraum für eure Kreativität. Mit den Printern könnt ihr euch künstlerisch ausleben und eure eigenen Geschichten auf eine einzigartige Weise erzählen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

So Extra ist Stefanie Giesinger – Das Model über Reise-Essentials, Achtsamkeit und Kaugummis

Skincare Beginners Guide: Wie ihr mit drei einfachen Basics eure Hautpflege-Routine startet

Size Inclusive Swimwear: Bademode mit Größenvielfalt